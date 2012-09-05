Из всех вещей, на которые возможно оформить страховку, автомобиль наиболее нуждается в ней. Гипотетически, он подвергается опасности при каждом выезде на дорогу. Поэтому услуги автострахования являются востребованными у владельцев транспортных средств. Материальные выплаты от страховых компаний оказываются реальной помощью в случае попадания в дорожно-транспортное происшествие. Существуют разные виды страхования автомобилей: обязательный и добровольный. Посредством обязательной страховки оказывается помощь пострадавшей стороне. Не менее важной является добровольная страховка. Она может компенсировать потери не только при ДТП, но и при других неприятных ситуациях, например, при угоне авто или его повреждении. Владельцу добровольной страховки гарантируются выплаты, если он был виновником аварии. Кроме того, повреждение авто может произойти и вне движения, например, при падении на него дерева. Владельцу возмещаются расходы на ремонт и восстановление авто. В случае угона выплаты по компенсации ущерба тоже ложатся на страховую компанию. Добровольное страхование стоит дороже обязательного. Однако расходы на ремонт авто чаще всего превосходят суммы по взносам. Поскольку автомобиль является средством, подвергаемым реальным рискам, есть смысл оформить разные виды страховок. Их наличие придаст уверенности и начинающим, и опытным водителям, так как от происшествий на дорогах не застрахован никто.

Каско надежно защищает машину и деньги ее владельца. Приобрести разные страховки на авто можно в компании Тинькофф. Рассчитать стоимость каско на новый автомобиль можно с помощью онлайн калькулятора, который есть на сайте компании. Следует учитывать, что банком даются хорошие скидки на стоимость полиса. Они могут быть предложены водителям с хорошей репутацией, которые сумели избежать аварий. При рассмотрении возможности скидки на страховой полис руководствуются величиной водительского стажа автомобилиста, его возрастом.

Оформление каско в Тинькофф Страховании происходит практически без временных затрат для владельца авто. Представитель компании сам приезжает для осмотра машины в указанное место. При необходимости дальнейшее общение осуществляется онлайн. О наступлении страхового случая компания ставится в известность, а машина отправляется в ремонтный сервис. Незначительные повреждения авто могут быть компенсированы без осмотров и справок.