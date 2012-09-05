Уже мало кто в своем дворе применяет обычную пилу. Теперь у каждого есть возможность ощутить себя настоящим лесорубом при использовании бензиновой или электрической техники. В последнее время такие устройства уже перешли из разряда инструментов, используемых профессионалами, в категорию домашнего оборудования.

Хоть бензиновые и электрические пилы применяют для подобных целей, по своим параметрам они совершенно разные. Именно поэтому выбор подходящего прибора стоит начинать с того, чтобы определиться, какой тип подойдет для вашего случая.





Бензиновые цепные пилы

В представленных аппаратах движение осуществляется небольшим бензиновым двигателем. Благодаря тому, что он работает от топлива, применять его удается в любом месте, даже в лесу. Мощность такого агрегата заметно выше, чем у аналогичных приборов, функционирующих от сети. При этом и работать без перерыва бензиновые цепные пилы могут несколько часов подряд. Так что при необходимости проведения большого объема работ требуется делать выбор в пользу подобной техники.

Но стоит отметить, что такие устройства имеют некоторые недостатки, и главный – это наличие выхлопных газов, из-за чего данное приспособление может быть использовано только на открытой местности. При этом в процессе эксплуатации оборудование сильно шумит и вибрирует, из-за чего оно не очень удобно в применении. Более того, даже простой запуск двигателя и работа на необходимых оборотах требуют от оператора наличия определенных навыков.





Электрические цепные пилы

Представленные устройства работают от электрического двигателя, питание которого происходит от бытовой сети. При этом есть даже маломощные агрегаты, работающие от аккумулятора, но они способны справиться только с обрезкой сада. Электрические высоторезы также могут быть применены для формирования и обрезки кроны деревьев, не используя при этом дополнительные средства подъема. На сегодняшний день данные устройства нашли широкое распространение среди дачников и садоводов. При этом по принципу действия они подобны с электрическими пилами. Отличие прибора заключается только в том, что у него есть специальная штанга, а производительность такой техники напрямую зависит от ее мощности и характеристик рабочего органа.

Работающие от сети электрические высоторезы представляют собой достаточно востребованный вид оборудования. Они функционируют на основе электрического двигателя. Главными достоинствами представленного изделия являются его небольшая стоимость и высокая мощность. Кроме того, эти агрегаты обладают простотой в применении, поэтому использовать их можно, даже не обладая особыми навыками в работе с инструментом. Среди недостатков такого оборудования можно выделить только работу от сети, из-за чего агрегат не может функционировать в автономном режиме.

Особенности каждой из разновидностей подобной техники позволяют сделать выбор в пользу оптимальной для реализации конкретных задач модели.



