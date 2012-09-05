"Спешить нужно медленно". Несмотря на неоспоримую истинность данного суждения, такой афоризм не всегда уместен. Такси должно быть быстрым и пунктуальным всегда! Услуги такси широко востребованы, что обусловлено повышенной динамичностью современного ритма жизни. Сколько бы ни ходило по городу маршруток, автобусов, каким бы дешёвым не казалось метро, но каждому обитателю мегаполиса однажды придётся воспользоваться помощью таксиста. Для нас, рядовых граждан, выгодно, что такие удобства, как услуги такси автомобиля, предлагаются иногда в превышающем спрос объёме. Поэтому выбирать гражданам есть из чего!

Советы по выбору

Когда перевозка необходима в срочном порядке, клиенту не столь важна стоимость и прочие особенности. Впрочем, если спешки нет, целесообразно потратить немного времени и заранее подобрать не только дешёвое такси, но и наиболее подходящий сервис. Ведь, к примеру, заказывая услуги такси, все хотят, чтобы в автомобиле было убрано и не чувствовалось посторонних неприятных запахов. Для исполнения этого и других, казалось бы, элементарных желаний, необходимо пользоваться только проверенным сервисом!

Плюс в преждевременном подборе компании, предоставляющей услуги такси по городу, ещё и в том, что можно отследить хорошие предложения от перевозчика. Ведь выгоднее подобрать ту компанию, которая предлагает своим клиентам регулярные акции и скидки, бонусные системы.

Многие люди считают, что главное в такси – это цена, и не задумываются над другими аспектами. Лучше перестраховаться и получить уверенность в собственной безопасности. Заказывая авто, следует ознакомиться с качеством автомобилей таксопарка. Машины обязаны проходить ежедневный техосмотр во избежание аварийных ситуаций.

Пользуется популярностью и такая опция, как ранний заказ услуги такси. Она необходима, когда человек знает, что на определённую дату у него запланировано важное дело и ему понадобится оказание такой услуги, как предварительный заказ автомобиля. Важно, чтобы заказанное авто прибыло к указанному месту в срок. Поэтому стоит заранее протестировать сервис тех или иных служб, и узнать, насколько он надёжен.

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Пластиковые карты давно стали приоритетным способом оплаты для многих людей. Поэтому для них удобно, что оплата услуг такси зачастую может совершаться безналично. Также, подбирая компанию, лучше выбирать службу, предоставляющую такую услугу, как буксировка автомобиля.

Отдавать предпочтение стоит тем представителям услуг такси, которые имеют собственный сайт, ведь на нём можно быстро найти полезную информацию, а также совершить заказ такси. Вы также должны ориентироваться на наличие опции СМС-информирования. Это может в некоторых ситуациях сэкономить деньги заказчика.

Диспетчер должен…

Важно, чтобы заказ услуги такси не стал причиной плохого настроения клиента. Часто слышны жалобы людей, которым «посчастливилось» разговаривать с диспетчером-грубияном, либо новичком, не знающим стоимости услуг и забывающим уточнить важную информацию у заказчика. Чтобы не допустить досадных оплошностей, стоит самому ориентироваться в том, какую информацию необходимо предоставить диспетчеру. Как правило, это:

• дата, на которую заказывается пассажирское такси;

• время прибытия авто (обязательно следует указывать его в 24-х часовом формате);

• точный адрес, по которому должно подъехать авто, номер подъезда.

После предоставления всей информации следует сверить данные, уточнить цену сервиса. Конечно же, предпочтение чаще отдаётся тому сервису, где дёшево, но такой критерий не всегда способен помочь подобрать действительно ответственную компанию.

Обобщая, можно выделить главные критерии по подбору пассажирского такси:

• цена;

• авторитет (Ваш личный удачный опыт пользования услугами);

• вежливость диспетчеров;

• скорость оформления заказа;

• надёжность и пунктуальность водителей;

• возможность оказания дополнительных услуг (заблаговременный заказ, буксировка и т.д.);

• наличие официального веб-ресурса, где можно узнать необходимую информацию о компании и сколько стоит её работа.

Приняв к сведению все вышеперечисленные советы и применив их на практике, можно не сомневаться в качестве выбранного сервиса. Главное в этом деле – помнить простое правило: хорошо не там, где дешевле, а там, где делается «на совесть»!

Источник: Транспортная компания Борт №1 Краснодар



