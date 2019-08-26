Для мужчин, страдающих простатитом, становится актуальным вопрос – влияет ли данный недуг на потенцию. Ответ очевиден, поскольку предстательная железа находится в прямой связи с эректильной и репродуктивной функциями. В результате протекания болезни воспаляются ткани простаты, и нарушается её полноценная работа. Поэтому, чтобы поднять потенцию, необходимо сначала устранить заболевание – простатит. Лечение простатита протекает путем принятия некоторых медицинских препаратов, и изменения образа жизни.

Какова взаимосвязь между простатитом и потенцией

При заболевании простатитом мужчина не может вести полноценную половую жизнь, поскольку предстательная железа из-за инфекции, секрета или застоя крови не может работать в нормальном режиме. Причиной застоев могут служить неактивная половая жизнь и сидячий образ жизни. А инфекция может проникнуть в простату через уретру.

Симптомы болезни

Заболевание может оказать максимально негативное влияние на потенцию, если находится в хронической или запущенной форме. Находясь в таком состоянии, пациент находится в плохом состоянии и испытывает:

частое мочеиспускание;

болезненную эякуляцию;

боли в области паха;

снижение эрекции.

Когда у мужчины появляются такие симптомы, то он уже склонен думать не о сексе, а собственном состоянии здоровья. Представители сильного пола, которые слышали, что эта болезнь снижает потенцию, начинают искренне в это верить. И находясь под психологическим влиянием, у них действительно снижается половое влечение к противоположному полу.

Лечение простатита

Так, мы выяснили, что заболевание предстательной железы снижает потенцию. Если болезнь протекает на начальной стадии, то от неё можно легко избавиться. Возврат к полноценному сексуальному состоянию гарантирован, если правильно подобрать медикаментозное лечение и изменить образ жизни. Если лечение не приносит никакие плоды, то пациентом должен заниматься психолог, поскольку на фоне такого заболевания не редко возникает импотенция на психологическом уровне.

Как правило, изменение образа жизни подкрепляется медикаментозным лечением. Помимо того, что пациент отказался от вредных привычек, больше стал гулять на свежем воздухе, заниматься спортом, да и в общем вести активную жизнь нужно ещё принимать соответствующие препараты, которые помогут избавиться от простатита и повысить потенцию.

После приема препаратов у пациента улучшается кровообращение, осуществляется приток крови к половому члену, снимается напряжение Все эти положительные эффекты от приема лекарств достигаются благодаря содержанию таких полезных веществ как: магний, глицин, аргинин и экстракт гуараны. Это лекарство подходит для пациентов всех возрастов. Препараты помогают устранить симптомы болезни и вернуть к полноценному образу жизни.

Таким образом…

Мы выяснили, что простатит напрямую влияет на потенцию. Чтобы нормализовать половую жизнь, необходимо избавиться от простатита, поскольку это заболевание и является причиной нарушения работы половых органов.

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