Среди автовладельцев сложилось множество негативных мнений касательно бесступенчатой трансмиссии (Continuously Variable Transmission). Нельзя сказать, что все выводы ложные. Вариатор совершенно уникальная разработка и часто «выдает» сюрпризы владельцу авто с CVT. Не зря его называют «капризным». Но достаточно запомнить несколько важных правил эксплуатации такого авто, понять принцип работы CVT и вариатор оправдает свое существование, окажется надежным и действенным устройством в вашем автомобиле.





Принцип действия, отличие от КПП

В отличие от традиционной коробки передач принцип работы вариатора предельно прост: работа CVT сводится к непрерывному механическому движению двух его дисков: ведущего и ведомого. Нет никаких переключений скоростей, нет толчков. Разгон происходит плавно (но быстро). Горючее расходуется значительно экономнее. На склонах и спусках машина не глохнет.





Допустимый характер езды

Принцип работы вариатора определяет характер езды. Резкое торможение, опасные маневры, высокие нагрузки должны быть сведены к минимуму. Иначе не избежать поломки. Именно поэтому вариатор устанавливают лишь на машины, мощность которых не превышает 220 лошадиных сил.

Машину с вариатором не стоит использовать для буксировки другого транспортного средства (лишь строго по инструкции, прилагаемой к автомобилю). Для него опасность представляет даже пробуксовка на сложном участке дороги (возможен износ соединений, сокращение ресурса шестеренок). Поэтому нежелательно передвигаться по бездорожью. Идеальная среда для авто с вариатором – городские дороги. Приключения вне асфальтового покрытия чреваты серьезными повреждениями. И чем больше пробег, тем опаснее приключения.

Подробнее о каждом из описанных здесь фактов можно прочесть в статье: Всё о вариаторах (CVT). В ней же вы найдете инструкцию по работе с вариатором, информацию о режимах езды. А нам бы хотелось предостеречь автовладельцев не только от ошибок эксплуатации авто с CVT, но и подробнее осветить вопрос по обслуживанию такой машины.





Обслуживание

Чтобы бесступенчатая трансмиссия бесперебойно работала, необходимо регулярно (каждые 30 тыс км) производить замену машинного масла и фильтров, каждые 60 тыс – необходима полная замена. Вариатор «чувствителен к качеству и объему масла в емкости. Масло необходимо для улучшения трения соприкасающихся деталей. Выбирать наугад нельзя, необходима консультация специалиста сервисного центра.

Масло при минусовых температурах может замерзнуть, этого нельзя допустить, иначе жидкость не будет расходиться по системе и смазывать трущиеся детали. В морозы прогревайте автомобиль полностью, прежде чем тронуться. не повышайте резко скорость какое-то время и вообще эксплуатируйте авто с щадящем режиме.





Стоимость ремонта

Если представить стоимость возможного ремонта, то регулярные затраты покажутся не такой высокой платой. Специалистов, берущихся устранять поломки в вариаторе не так много, да и цена запчастей высока.

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