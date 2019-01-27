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Как эффективно анализировать матчи и делать ставки на 1xstavka?
4 Сентября 2019
Теги: ставки

Ключом к заключению выигрышных ставок является проведение эффективного анализа интересующей вас встречи. Даже лица, не имеющие основательных знаний о футболе, могут быть эффективными игроками. Достаточно немного свободного времени, желания работать, аналитического мышления, холодной головы, умения поиска контента в интернете и делать выводы. Если вы не обладаете этими качествами, то позвольте себе делать ставки на https://1xstavka.ru/ вы не можете.

Например, перед матчем Крылья Советов – Спартак, можно было проанализировать множество информации, которая указала бы на точный счет (1:2). К примеру, за последние шесть встреч между командами, Крылья добились успеха только один раз, так что их шансы на победу составляли 17%. КС славятся своими контратаками, так что можно было предположить, что они не проиграют в сухую. Предыдущие матчи Спартака не отличались результативностью, так что 1:2 представлялся наиболее вероятным счетом.

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Принципы эффективного анализа матчей и ставок. Спортивная линия 1xStavka

Давайте разберем последовательность действий. Большинство игроков сначала выбирает матч, на который они хотят сделать ставку, а только потом выполняют (или нет) быстрый анализ и делают ставку. Это большая ошибка. Вы не можете заранее предположить, что в данном матче вы найдете ценный курс (value). В поисках достойного внимания курса проведите анализ нескольких матчей и из них выберите одно или два события, на которые можно поставить деньги.

Количество игр – есть игроки, которые во время уик-энда делают ставки сразу на 20 матчей различных футбольных лиг. Ведущие игроки мира ставят 15 - 30 ставок... в месяц. Пусть эта статистика даст вам немного пищи для размышлений. Ставки, спортивная линия 1xStavka.ru — это не гонка, и не конкурс на самое большое количество типов. Здесь более важны:

  • систематичность, 
  • ответственность, 
  • эффективность. 

Вы не в состоянии провести тщательный анализ нескольких десятков встреч в день, а тем более вы не в состоянии эффективно ставить на десятки встреч. Поэтому лучше сосредоточиться на качестве, а не количество. Кроме того, в выходные дни количество сыгранных матчей может быть огромным, а некоторым из вас кажется, что на половину из них нужно сделать ставку. Сфокусируйтесь на одной, двух лигах - трудно быть экспертом в любой лиге, поэтому специалисты предлагают сосредоточиться на двух лигах, в которых вы уверенно себя чувствуете и анализировать их каждую неделю. Через некоторое время ваши знания должны увеличиться настолько, что вы без труда сможете назвать сильные и слабые стороны каждой из команд, их кадровые проблемы, а также стиль игры. Заключать эффективные ставки в таком случае будет намного проще.

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