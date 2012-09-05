Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Яркое освещение для любого помещения в интернет-магазине splendid-ray.ua




Яркое освещение для любого помещения в интернет-магазине splendid-ray.ua
8 Июня 2019
Теги: авто

Только надежный интернет-магазин освещения может гарантировать вам большой ассортимент продукции. Когда есть из чего выбирать, то эта задача становится значительно проще и даже интереснее. В поисках достойного продавца можно потратить много времени, но мы поможем вам обойтись без этого. Сайт splendid-ray.ua предлагает всем потенциально покупателям огромный выбор техники для освещения жилья. Только здесь вы сможете без проблем найти все необходимое, чтобы добавить ярких свет в свою квартиру или загородный дом. При этом ассортимент постоянно пополняется новинками, так что рано или поздно вы точно подберете себе лучшее решение.


Особенности интернет-магазине освещения

В основном у нас современные решения для дома, которые просто обязаны понравится каждому клиенту. При этом есть и множество классических вариантов, которые годами пользуются популярностью на рынке. Самое главное, что вся техника для освещения у нас на сайте от проверенных производителей. Вы попросту не встретите у нас модели от неизвестных брендов. Соответственно, в качестве продукции можно вообще не сомневаться. К конкретным плюсам товаров можно отнести:

  • В каталоге масса разнообразных дизайнерских решений, что поможет подобрать технику под собственный интерьер;

  • Показатели мощности многих приспособлений на очень высоком уровне, а значит помещение будет полностью освещено;

  • Большинство представленных моделей очень удобны в плане монтажа, вы даже сами сможете разместить их в нужном месте;

  • Надежность представленных товаров на высшем уровне, все они сделаны из качественных материалов.

Цены на осветительную технику в нашем магазине достаточно приемлемые. Таким образом, вы легко подберете вариант под своей бюджет и будете наслаждаться им долгие годы. Самое главное, что ценник никак не сказывается на качестве. У нас покупать выгодно лишь потому что магазин напрямую сотрудничает с производителями.


Привлекательные акции для всех

Чтобы вы наслаждались покупкой еще больше магазин ввел несколько специальных предложений. Если клиент подпишется на нас в социальных сетях, поставить на страничке лайк и напишет отзыв, то получит бесплатную доставку. Причем неважно сколько товаров он добавил в заказ. Также есть и другое предложение, которое гарантирует вам подарок в виде настольной лампы. Чтобы получить данное изделие достаточно написать отзыв о продукции прямо на сайте.

Источник: https://splendid-ray.ua/


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Спортивный снаряд... - . (+25)
Прочь, зверье! - . (+58)
Классический Polo - . (+62)
Популярные модели зимних шин: ... - . (+76)
Мужские игры - . (+71)
Выгода покупки Hyundai с пробе... - . (+71)
“Citroen” - путь на Восток... - . (+51)
Антикоррозионная обработка авт... - . (+89)
Даешь «цифру»! - . (+77)
Ощутимый удар по кошельку... - . (+53)
Непредвиденная ситуация... - . (+58)
Прокатился! - . (+59)
Оборудование BOSСH... - . (+83)
Деталь Авто - . (+86)
Популярное на форуме
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 22:44, 17 Мая 2019
Самуи (Путеводитель)... - 03:48, 9 Марта 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 17:05, 27 Января 2019
Автошоу в Киеве 2012... - 14:58, 19 Января 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 01:38, 17 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 16:45, 3 Ноября 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке