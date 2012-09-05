Велосипеды и мототехника относятся к тем видам личного транспорта, который позволяет ездить везде, вне зависимости от времени. Сейчас можно купить разнообразные модели велосипедов, мотоциклов, мопедов или же скутеров. Их очень часто можно встретить на улицах Киева или же иных украинских населенных пунктов. Dvako Moto предлагает заинтересованным покупателям огромный выбор перечисленной техники, а также гиробордов и моноколес. В отличии от более удобных и мощных скутеров гироборды и моноколеса выглядят как "игрушки". На них можно ездить только по тротуарам или же парковым дорожкам. Что же касается мототехники, ее можно назвать индивидуальным транспортом универсального назначения. На скутерах, мопедах или же скутерах вы сможете бороздить по автомагистралям бесконечно, если в бензобаке имеется достаточный запас топлива.



Мототехникой называют любые транспортные моторизованные транспортные средства, которые оснащены двигателями. Они могут ездить без физического вмешательства водителей. Однако между мопедом, скутером и мотоциклом есть конкретные отличия. Скутеры оснащаются колесами с уменьшенным диаметром, другой посадкой и меньшей массой. Двигатели скутеров расположены под сидением водителя. Рядом размещены клиноременный вариатор и топливный бак. Защищены они закрытым кожухом. А поверх кожуха установлено водительское сидение. Скутеры не имеют педалей или же цепей. Ноги водители ставят между рулем и кожухом двигателя. Этим и объясняется оригинальная посадка водителя, которая отличается от посадки мотоциклиста. Такую позу называют еще табуреточной.



Садясь на скутер, водителю не нужно закидывать ногу высоко и перекидывать ее. Отличается такой транспорт удобной посадкой. Этим и обусловлено комфортное использование скутеров в ежедневной эксплуатации. Больше всех скутер подходит пожилым людям, которым трудно садиться на мотоцикл. Аналогичное можно сказать о женщинах или же девушках, обожающих водить мототехнику. Даже в платьях или же юбках они легко садятся на скутера, не заботясь о неудобствах. Еще одним преимуществом подобного транспорта считается наличие клиноременного вариатора. Он заменяет коробку передач. Именно вариатор обеспечивает уверенный и быстрый разгон скутера. Переключать передачи водителю не нужно. Вариатор автоматически меняет скорость.



Скутер водить очень просто. Достаточно нескольких часов, чтобы человек смог освоить вождение этого транспорта. В этом отношении он превосходит мопеды или же мотоциклы. Особенно удобны скутеры для передвижения в городской черте. Для старта водителю нужно лишь повернуть рукоятку. Скутер автоматически ускоряется и набирает скорость. Маленькие колеса такой техники идеально подходят для езды по городским улицам и асфальту. Это огромное преимущество в сравнении с другой мототехникой. Поэтому большинство жителей украинских городов выбирает в качестве повседневного транспорта именно скутеры.

Источник dvako.com.ua

