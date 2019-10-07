Каждая модификация марки Ягуар отличается непревзойденными и впечатляющими ходовыми свойствами. Инновационный E-Pace в этом отношении не только не уступает другим моделям данной марки, но и превосходит их. Это компактный кроссовер, оснащенный двигателем, очень напоминающим рычание настоящего ягуара. Его еще называют семейным кроссовером, отличающимся великолепным интерьером. Поэтому пассажиры вместе с водителем чувствуют в салоне данной модели невероятный комфорт. Разработчики постарались сочетать динамику Ягуар, огромный объем багажных отсеков и практичность. Поэтому его смело можно назвать первым компактным кроссовером, который имеет такие возможности.



Jaguar E Pace отличается также изящным дизайнерским исполнением, превосходными ходовыми характеристиками и высокой маневренностью. В дизайнерском оформлении разработчики использовали фирменные светодиодные фонари, элегантные головные фары, эффектные задние колесные арки, рельефный капот и кузов-купе. Для большей безопасности и привлекательности производитель предлагает выбрать матрично-светодиодные фары, оснащенные анимированными поворотными указателями, а также ходовыми дневными огнями. Особенно следует выделить отделку места водителя. Использованы для этого материалы премиум-класса, в сочетании с современными дизайнерскими решениями.



Вообще, при организации интерьера для водителя, разработчики добились максимального удобства. Все регуляторы и узлы управления находятся под его рукой. Поэтому он не будет отвлекаться при управлении, полностью концентрируясь на дорогу. Система подвески модели является полностью независимой. Доступен E-Pace в разной комплектации. Передовые технологии гарантируют водителю абсолютное удовольствие управления. Touch Pro, которым оснащен салон, представляет собой информационно-развлекательную систему. Она имеет десятидюймовый сенсорный дисплей, который очень напоминает планшет.



Отличается кроссовер и большой вместительность. Создатели модели оснастили салон объемными отсеками для хранения разных вещей. Это компактный городской внедорожник, который отличается также продвинутой системой безопасности. Благодаря этому на данном виде автотранспорта можно одинаково безопасно передвигаться как по городским автомагистралям, также по бездорожью. Полноприводная девятисутпенчатая трансмиссия гарантирует прекрасный контроль автотранспортного средства вне зависимости от условий. Рулевая система отличается прекрасной "отзывчивостью, позволяя водителю точнее въезжать в повороты. Мелкие дефекты на автотрассах нивелируются за счет независимой пружиной подвески. Благодаря этому при передвижении достигается максимальная мягкость.

