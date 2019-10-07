Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Ягуар E-Pace




Ягуар E-Pace
15 Февраля 2020
Теги: авто

Каждая модификация марки Ягуар отличается непревзойденными и впечатляющими ходовыми свойствами. Инновационный E-Pace в этом отношении не только не уступает другим моделям данной марки, но и превосходит их. Это компактный кроссовер, оснащенный двигателем, очень напоминающим рычание настоящего ягуара. Его еще называют семейным кроссовером, отличающимся великолепным интерьером. Поэтому пассажиры вместе с водителем чувствуют в салоне данной модели невероятный комфорт. Разработчики постарались сочетать динамику Ягуар, огромный объем багажных отсеков и практичность. Поэтому его смело можно назвать первым компактным кроссовером, который имеет такие возможности.

Jaguar E Pace отличается также изящным дизайнерским исполнением, превосходными ходовыми характеристиками и высокой маневренностью. В дизайнерском оформлении разработчики использовали фирменные светодиодные фонари, элегантные головные фары, эффектные задние колесные арки, рельефный капот и кузов-купе. Для большей безопасности и привлекательности производитель предлагает выбрать матрично-светодиодные фары, оснащенные анимированными поворотными указателями, а также ходовыми дневными огнями. Особенно следует выделить отделку места водителя. Использованы для этого материалы премиум-класса, в сочетании с современными дизайнерскими решениями.

Вообще, при организации интерьера для водителя, разработчики добились максимального удобства. Все регуляторы и узлы управления находятся под его рукой. Поэтому он не будет отвлекаться при управлении, полностью концентрируясь на дорогу. Система подвески модели является полностью независимой. Доступен E-Pace в разной комплектации. Передовые технологии гарантируют водителю абсолютное удовольствие управления. Touch Pro, которым оснащен салон, представляет собой информационно-развлекательную систему. Она имеет десятидюймовый сенсорный дисплей, который очень напоминает планшет.

Отличается кроссовер и большой вместительность. Создатели модели оснастили салон объемными отсеками для хранения разных вещей. Это компактный городской внедорожник, который отличается также продвинутой системой безопасности. Благодаря этому на данном виде автотранспорта можно одинаково безопасно передвигаться как по городским автомагистралям, также по бездорожью. Полноприводная девятисутпенчатая трансмиссия гарантирует прекрасный контроль автотранспортного средства вне зависимости от условий. Рулевая система отличается прекрасной "отзывчивостью, позволяя водителю точнее въезжать в повороты. Мелкие дефекты на автотрассах нивелируются за счет независимой пружиной подвески. Благодаря этому при передвижении достигается максимальная мягкость.

.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Обновление №1 - . (+51)
Имеешь право! - . (+41)
Выбор сигвея - . (+43)
Два подвида Clarus - . (+70)
Официальный дилер Фольксваген ... - . (+81)
Аккумуляторные батареи в Плане... - . (+69)
Неприятности, грозящие владель... - . (+70)
Чего стоит роскошь... - . (+64)
Все смешалось! - . (+65)
Стильные фургоны из Англии... - . (+68)
Клон динозавра - . (+67)
Движение мысли - . (+74)
Korall Motors - . (+89)
Борьба за жизнь - . (+66)
Компания ТракторШина... - . (+89)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22 часа назад
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 6 дней назад
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 6 дней назад
Самуи (Путеводитель)... - 6 дней назад
Иркутск (путеводитель)... - 9 дней назад
Порт Байкал (путеводитель)... - 9 дней назад
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 21:57, 3 Февраля 2020
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 15:39, 7 Октября 2019
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке