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История британского автомобилестроения
12 Октября 2019
Теги: авто

В истории британского автомобилестроения фирма Lea-Francis завоевала высокий авторитет производителя высококачественных и скоростных легковых и спортивных автомобилей. В конце 50-х годов она прекратила свое существование, но потом нашлись последователи, не раз пытавшиеся возродить Lea-Francis.

До сегодняшнего дня английская фирма жива. Она выпускает автомобили с весьма своеобразной внешностью. Новый Lea-Francis, получивший название Асе of Spades, выделяется подчеркнуто некрасивым угловатым кузовом, в котором создавшие его энтузиасты попытались отразить классический британский спортивный стиль. На трубчатой раме размещен 6-цилиндровый двигатель Jaguar XJ6 мощностью 225 л.с. Автомобиль предлагается как купе или кабриолет с роскошной внутренней отделкой.

Lister Великобритания

Марка Lister также относится к легендарной истории британских скоростных автомобилей, добившихся высоких наград в соревнованиях 50 - 60-х годов. Несколько лет назад Lister активизировала свою деятельность, но сначала она ограничивалась производством копий английских автомобилей Jaguar и тюнинговыми работами. Теперь Lister представила собственную разработку - элегантное спортивное купе Storm на алюминиевом трубчатом шасси с применением кевлара и углепластика. Двигатель Jaguar V12 с турбонаддувом рабочим объемом, увеличенным до 7 л, развивает мощность 546 л.с. и гарантирует машине сверхвысокие скоростные качества.


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