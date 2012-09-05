Системы питания с электронным управлением относятся к сложным многокомпонентным системам. Проверить правильность их работы, исследовать закономерности протекания процессов в отдельных узлах и элементах систем можно только с помощью специальной контрольно-измерительной аппаратуры. Большое значение имеют методы испытаний, их организация и последовательность. По назначению испытания подразделяют на контрольно-диагностические и научно-исследовательские. По методам и организации испытаний их можно разделить на безмоторные, моторно-стендовые, лабораторно-дорожные и эксплуатационные. Ниже остановимся на наиболее интересных особенностях различных видов испытаний.

Рассмотрим безмоторные испытания отдельных узлов системы.

Испытание форсунок. Рабочие процессы, протекающие в форсунках систем питания с электронным управлением, отличаются большой сложностью. Поэтому при их расчете и проектировании проверяют отдельные конструктивные параметры и характеристики на безмоторных установках.

Расходы топлива измеряют объемным способом. Топливо из форсунок поступает в мерные сосуды. Мерная емкость каждой форсунки представляет собой две трубки. Одна трубка расположена за стенкой пульта, а другая трубка с внешней его стороны. Трубки в нижней части сообщаются между собой, и уровень топлива в них одинаков.

Поскольку начало и окончание подачи топлива связано с действием электрических импульсов, можно создать автоматические устройства, позволяющие с высокой точностью произвести измерение. Погрешность определения расходов топлива не должна быть больше 0,5 %.