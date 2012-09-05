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Испытания присадок
30 Июля 2020
Теги: авто

В качестве «подопытных» выступили препараты Redex Diesel Treatment и Liqui Moly Super Diesel Additiv. Стоимость одного флакона присадки Redex Diesel Treatment — 25 гривен, Liqui Moly Super Diesel Additiv — 22 гривны. Препараты добавляются в топливо в пропорции один флакон на 125 и 75 литров соответственно. Согласно инструкции, эти многофункциональные препараты дают возможность поддерживать в чистоте топливную систему, снижать токсичность и дымность выхлопа. Кроме того, присадки за счет модификатора цетанового числа должны повышать мощность двигателя. Прирост мощности движков мы исследовали, воспользовавшись агрегатами автомобилей BMW 524D 1987 и 1989 годов выпуска.

Модификатор

На тяговом стенде был произведен первичный замер максимально развиваемой тяти при 60 км/час. Она составила 70 кВт (авто 1989 года) и 65 кВт (1987 гола). Затем добавили в топливо испытуемые присадки: в «BMW '89» Redex. а в «BMW ’87» — Liqui Moly. После перемешивания мы вновь запустили двигатели н произвели повторные измерения. Redex Diesel Treatment увеличил максимальную тягу на 2 кВт (с 70 до 72 кВт), а Liqui Moly Super Diesel Additiv вдвое больше — на 4 кВт (с 65 до 69 кВт).

Итак, препараты действительно повысили мощность моторов за счет оптимизации процесса сгорания. Дабы не сомневаться в полученных результатах, мы решили снова произвести замер максимальной тяти на топливе, не содержащем присадку. Результат подтвердил наши выводы - те же 70 и 65 кВт, что и полученные до начала эксперимента.


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