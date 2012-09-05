Финансовые проблемы тревожат не только Spyker, но и другую частную команду Формулы-1 — японскую Super Agur, так как один из основных ее спонсоров, компания SS United, практически прекратил платежи. Агури Судзуки готов продать часть акций «конюшни», оставаясь при этом у руля собственного детища и сохранив контрольный пакет.

Среди тех, кто проявляет интерес к Super Aguri, бывший политик, а ныне крупный испанский бизнесмен Алехандро Агаг. 36-летний Агаг принадлежит к очень богатому и влиятельному испанскому семейству: он — зять бывшего председателя Испании Хосе Мории Аснара. Могущественных друзей у Агага тоже хватает: в бытность свою членом Европарламемта он близко сошелся с тогдашним премьером Италии Сильвио Берлускони, в последние годы Агаг ведет общие дела с Флавио Бриаторе и хорошо знаком с Берни Экклстоуном. Гоночному миру он тоже не чужд, являясь совладельцам команды Адриана Кампоса Campos Grand Prix в серии GP2.

Впрочем, по слухам, внимания Агага добивается не только Судзуки, но и Дэвид Ричардс, пытающийся привлечь испанца с его деньгами и связями к финансированию своей будущей команды Prodrive.