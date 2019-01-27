Это звучное имя в двадцатые и тридцатые годы нашего века давалось дорогим и эксклюзивным автомобилям из Италии. Модели от Cesare Isotta и братьев Vincento, Oreste и Antonio Fraschini, основавших тогда фирму, конкурировали с самыми изысканными автомобилями мира, такими, как Hispano-Suiza, Maybach или Rolls-Royce. Первая попытка возрождения фирмы после второй мировой войны закончилась неудачно, однако сейчас новый хозяин - итальянец Джулиано Мальвино надеется на солидные государственные субсидии и планирует начать производство. В 1993 году он основал новую автостроительную фирму и купил в Сан Фердинандо, что близ Реджоди-Калабрия, на юге Италии, завод по производству прецизионных деталей для оружейной промышленности. И там должен был начаться выпуск автомобилей Isotta Т8 с двумя типами крыши, жестким и мягким. Алюминиевая рама под алюминиевым кузовом не является единственной общей особенностью с Audi А8. Общие у них также 8-цилиндровый бензиновый двигатель, привод на все колеса, шасси и тормоза. Превосходно экипированный и богато оснащенный Isotta будет стоить, как предполагают, около 150 000 марок и пойдет в производство в 1997 году.

Jimenez Франция

Первоначально предприятие Jimenez продавало мотоциклы. Однако в 1994 году от этой деятельности пришлось отказаться, чтобы осуществить мечту - наладить выпуск суперспортивного автомобиля, конкурента Bugatti-EB110 или McLaren-F1. Такой машиной стала Novia. Прототип с необычным W-образным 16-цилиндровым двигателем с пятью клапанами на цилиндр, расположенном сзади продольно, был представлен в 1995 году. Мотор Novia объединил два 8- цилиндровых двигателя V-образно- го типа, его рабочий объем 4,1 л, а мощность - 560 л. с. Устанавливается 6-ступенчатая коробка передач. В настоящее время команда Jimenez прикладывает силы, чтобы подготовить производство Novia малой серией.

Keinath Германия

В 80-е годы владелец компании Хорст Кейнат переделывал модели Ascona и Monza фирмы Opel в кабриолеты. В 1994 году он представил автомобиль Keinath-GT собственной конструкции. Keinath- GT Roadster получил крышу с электроприводом, которая состоит из двух пластмассовых плит, оригинально разворачивающихся сзади сидений. В отличие от родстера Mercedes-SLK, у Keinath при убранном верхе объем багажника полностью сохраняется. Машина создана на базе Opel-Omega. На модель устанавливаются двигатели: 2-литровый 16-клапанный мощностью 136 л. с. или V6 рабочим объемом 2,5 и 3,0 л и мощностью 170 и 210 л.с. соответственно.