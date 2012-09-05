В юридической практике часто встречаются случаи, когда из-за возникших споров необходима судебная помощь. Такие ситуации могут быть связаны с нарушением взятых обязательств должниками, выплатой супругом алиментов, расторжением браков, недвижимостью, расторжением договоров, признанием права на недвижимость, взысканием долгов и т.д. Чтобы обратиться в судебный орган в подобных ситуациях необходимо следовать законным путем. Прежде всего необходимо правильно составить исковое заявление и указать в нем все спорные вопросы или же расчеты. Для этого нужно знать правила составления такого документа или же воспользоваться услугами профессионального юриста.



Исковые заявления является веб-ресурсом, предоставляющим исчерпывающую информацию по составлению подобной документации в разных жизненных ситуациях. Например, если должник не может вернуть свои деньги, необходимо внимательно изучить соответствующий раздел веб-сайта iskovoe-zayavlenie.com. Выдача средств должнику выполняется по расписке, где указана его личность, кредитора и сумма выданных денег вместе со сроком возврата. Если же такой расписки нет, то кредитор просто передает должнику деньги без всякого документа. В случае наличия расписки все происходит предельно просто. Кредитор должен направить претензию и потребовать возврат просроченной задолженности. Если на такую претензию ответа не будет, нужно подать исковое заявление в судебный иск. В случае отсутствия в расписке сроков возврата долга, беспокоиться не стоит. Действующий Гражданский кодекс четко регулирует данный вопрос. Выбирается разумный срок возврата средств, не превышающий неделю. В соответствии с этим в претензии выставляется соответствующий срок. По истечению такого срока можно воспользоваться судебной помощью.



В случае отсутствия расписки проблема решается двумя способами. Первым является подтверждение факта, что должник и кредитор заключили договор займа. Несмотря на необходимость использования в подобных случаях письменной формы оформления договорной документации, иногда происходит иначе. Стороны просто договариваются в устной форме, совершая при этом соответствующие действия. Должник дает расписку. Однако она не рассматривается, как договор займа. Несмотря на это расписка считается документом, подтверждающим наличие договора. Это касается даже случаев, когда договорная документация вообще не подписывалась.



Если у кредитора не имеется даже такой расписки, восполнение документа возможно иными средствами. Это может быть переписка между сторонами или же платежные поручения. Также можно использовать данные мобильного банка, подтверждая тем самым факт перечисления должнику средств. Все такие данные заменяют договорную документацию займов. Аналогичные правила и законы действуют и в иных случаях. Однако каждый вопрос регулируется в соответствии с действующим ГК. Поэтому важно знать, какие правовые механизмы могут быть задействованы, чтобы достичь желаемого результата. Поможет в этом веб-сайт Исковые заявления, на котором вся юридическая информация грамотно распределена по тематическим категориям.

