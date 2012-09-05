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Интеллектуальные системы управления двигателем
25 Марта 2020
Теги: авто

К системам с низким уровнем интеллекта могут быть отнесены системы, имеющие логические элементы низкого уровня, такие, как ИЛИ - ИЛИ, НЕТ, ДА, И, системы, имеющие оперативную и долговременную память. Как правило, к таким системам относятся системы с жесткими программами действия или, в крайнем случае, программно-адаптивные системы.

Системам со средним уровнем соответствуют все адаптивные, в основном многомерные системы, обладающие способностью распознавания сложных фонообразов, например, речи или музыкальной мелодии, а не только звука определенного тона, и обязательно способные распознавать сложные видеообразы. Такая система должна узнавать (распознавать) дорогу, а не дорожные знаки, лицо конкретного человека, не вообще человеческое лицо.

И наконец, система высокого интеллекта, кроме обязательного и точного распознавания образов, должна обладать способностью общения с человеком на разговорном языке с помощью синтеза речи.

Если существующие системы управления двигателем оценить с таких позиций, то следует все же их отнести к системам с низким уровнем интеллекта. Закономерно поставить вопрос, какой уровень интеллекта необходим системам управления двигателем и не является ли требование или желание повышения уровня их интеллекта избыточным?

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