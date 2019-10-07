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Имеешь право!
15 Февраля 2020
Теги: авто

Для сравнительно дешевого автомобиля Clarus обладает неплохой шумоизоляцией, разве что на высоких оборотах слышен двигатель. К тому же на фоне остальных автомобилей «Kia» он отличается достаточно высоким качеством сборки.

Электропроблемы

При покупке надо обязательно проверить работу всех электрических приборов и устройств. Дело в том, что электрика не очень хорошо выдерживает условия более-менее продолжительной круглогодичной отечественной эксплуатации. Восстановление подпорченной нашим климатом проводки контактов и иногда даже целых блоков может влететь в копеечку. Не- дол го вечностью отличается штатный аккумулятор, да и генератор также может не протянуть даже двух-трех лет.

Приобретая автомобиль, возраст которой близок к пяти годам будьте готовы к замене элементов системы кондиционирования. Радиатор кондиционера, егс патрубки и заправка хладагентом запросто потянут долларов на 300. Поэтому, если процесс выбор; происходит зимой, постарайтесь либо в теплом гараже. либо на сервисной станции проверить работе кондиционера. Распространенной неприятностью является также перетирание тросика привода из салона замка багажника — конечно, пустячок, но неприятно.

 


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