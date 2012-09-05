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Игровой автомат Шарки - захватывающая история о морских приключениях
18 Мая 2020
Теги: Игры

17 лет назад австрийская компания Novomatic выпустила один из своих самых популярных Гаминаторов — игровой автомат Sharky (Акула или просто Шарки). Сегодня благодаря онлайн-казино в этот слот может сыграть любой желающий, причем есть даже возможность сделать это бесплатно.

Sharky — это захватывающая история о морских приключениях пиратов и поиску острова с сокровищами. И сокровище это может вполне прилично пополнить счет игрока в банке, ведь слот славится своим высоким коэффициентом отдачи.


Как выглядит Акула и что с ней делать

Как это заведено у всех Гаминаторов, Sharky обладает пятью барабанами и девятью игровыми линиями. Ключевые символы эмулятора — попугай, компас, сундук пиратского капитана и, собственно, сам пират.

Перед тем, как начать играть в игровой автомат Шарки, сначала нужно выбрать игровые линии с помощью кнопок HOLD1 — HOLD9. Затем делаем ставку на 1 линию (кнопка BET ONE) или сразу ставим максимум по всем линиям (BET MAX). Теперь наконец можно смело запускать вращения барабанов, нажав START.


Символика Шарки

Вайлд-символом Акулы является изображение пирата. Он может заменять собой в комбинациях любые (кроме скаттеров) символы, делая их выигрышными. Отличительной особенностью слота https://vulkaplatinum777-pro.com/game/view/demo/sharky является наличие в нем нескольких скаттеров. Первый из них — изображение компаса. Если он выпадет на барабанах после их вращения один раз, то принесет 5 ставок. Если же компаса будет 2, то игрок получит 20 ставок, а вот 3 скаттера дадут целых 50 ставок.

Бонус-игра запускается одновременным выпадением двух других скаттеров (корабля и острова). Корабль может выпасть только на первом барабане, а остров на последнем. Случается подобное нечасто, но вот призы сулит явно немаленькие.

Призовая игра на эмуляторе Sharky представляет собой 10 фриспинов. Но они необычные, ведь при каждом спине на барабанах будет появляться пират (вайлд-символ), который на шлюпке поплывет от корабля к острову. А это значит, что шансы на выигрыш при 10 фриспинах существенно возрастают, ведь каждый раз на барабанах будет вайлд. Более того, если за время своего «путешествия» к острову пират выпадет рядом с символом сундука, то он заберет из него сокровища, пополнив копилку игрока.

Конечно, же не обошлось и без риск-игры. Она очень простая — если получится угадать масть закрытой карты, то любой выигрыш можно удвоить. Если этого сделать не получится, увы — призовые канут в пучину моря.

Еще с 2002 года слот Акула является одним из любимых среди всех азартных игроков. Ведь эта модель от Новоматика представляет собой не просто хороший способ заработать, но и настоящее приключение с пиратами.


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