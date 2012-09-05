Наблюдать за развитием онлайн казино с каждым годом становится все интереснее. Ведь никогда не знаешь, что ждет за поворотом. Еще в прошлом году многие СМИ широко анонсировали наступление технологии VR. Казалось, что вскоре дополненная виртуальная реальность поглотит онлайн гемблинг. Но не тут-то было! В этом году один за одним выходят классические игровые автоматы. И тон движению задают ведущие компании-разработчики. Что это? Вероятно, гемблинг, да и сами игроки устали от навороченной продукции. Хочется чего-то попроще. Вот и Genesis Gaming выпустила слот «Ночь в Шанхае».

Надо отдать должное этой компании. Она не будет просто копировать «однорукие» бандиты, дабы угодить разношерстной аудитории. Она всегда привносит что-то свое, умело сочетая современные технологии с классическими установками.

3 барабана и всего одна линия выплат – вот какими рамками ограничен клиент казино, если он хочет делать ставки на этом слоте. Единственное, что находится в ваших руках, - размер ставки на единственную линию. Диапазон немаленький – от 40 центов до 80 долларов. Но есть и свои плюсы. Вам не придется каждый раз продумывать свою тактику. Перед началом игры надо сделать небольшие расчеты. Ведь ставки будут зависеть от вашего банкролла и того, сколько времени вы хотите потратить на слот. Максимальная выплата на удивление очень щедрая – множитель х500. Точные цифры всех ставок и выигрышей зависят от самого казино. Поэтому все еще может измениться. Ждите, пока слот появится в казино вулкан вегас , где всегда учитывают пожелания посетителей. А пока можно делать ставки в другие классические автоматы. Например, у Игрософт отличная подборка слотов, как раз для нашего пользователя.

В качестве традиционных символов используются не карточные номиналы, а надписи BAR. Это явная отсылка к первым игровым слотам. Кроме нее, есть семерки и вишенки. Что же напоминает нам о Шанхае? Среди тематических картинок присутствуют китаец в белом костюме и бриллиант. Кстати, действие происходит в 40-е годы 20 века. Часть ячеек на игровом поле пустуют.

Из современного в слоте присутствуют 3Д графика и специальные символы. Среди них есть wild – парень. Он дополняет комбинации и сам может выстраиваться в линию. Бриллиант стал бонусом, с которого начинаются фриспины. Нужно собрать всего 2 картинки на экране. Они дают старт 10 вращениям. Три картинки принесут 20 спинов за счет казино.

«Ночь в Шанхае» - традиционный и вместе с тем современный слот. Вы не пожалеете, если захотите сделать на нем ставки!



