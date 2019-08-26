Производители игровых автоматов казино Буй закладывают в них возможности гибкой настройки основных параметров игрового процесса. В частности, это касается ставок, которые выражаются в кредитах и могут варьироваться в определённом диапазоне значений. Следует заметить, что играть в игровые автоматы на крупные ставки и получать бонусы казино Буй является самой рискованной стратегией, но лишь она может принести действительно хорошие финансовые результаты в виде выигрышей.

Для игры на крупные ставки в казино Буй лучше всего выбирать игровые автоматы определённого типа. Отлично подходят для такой игры слоты с низким уровнем дисперсии выплат, для которых характерен минимальный срок окупаемости вложений. Для игровых автоматов с низкой дисперсией выплат свойственны частые совпадения одинаковых изображений на линиях. Надо заметить, что любые виды картинок при условии одновременного выпадения в количестве нескольких штук в пределах одной линии выплат могут сформировать выигрышную комбинацию и принести игроку доход. Специальная и обычная символика, выпадая в нужном количестве экземпляров, способна обеспечивать игрокам солидный дополнительный доход в виде выигрышей. В слотах с низкой дисперсией выплат выигрышные комбинации из одинаковой символики выпадают особенно часто. Это позволяет гемблерам быстро возвращать себе все вложенные в игровой процесс суммы денежных средств и даже получать неплохую прибыль. При этом быстрая окупаемость наблюдается при игре на любые ставки: как минимальные, так и средние и максимальные.

Выбрав понравившийся игровой автомат с низкой дисперсией выплат для игры на реальные ставки, гемблеры могут протестировать его в казино Буй бесплатно, выбрав режим демонстрации. Следует заметить, что бесплатный игровой процесс без финансовых вложений может протекать как без регистрации, так и после авторизации. Демонстрационная игра доступна всем желающим, не зависимо от того, являются ли они авторизованными членами игрового клуба, или же просто пришли поиграть без регистрации. Демонстрационная бесплатная игра в выбранные слоты даёт возможность составить собственное мнение относительно сюжета, правил, условий выигрышей, степени выгодности бонусных раундов и так далее. Поиграв бесплатно какое-то время, становится понятно, насколько везучим и выигрышным является игровой автомат, как часто он выдаёт выигрышные комбинации символов, насколько высоко оплачивает такие комбинации. Также можно рассчитать среднее значение одного выигрыша, средний коэффициент выплаты и другие важные показатели.



