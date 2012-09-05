Борьбой с вредными выбросами дизепьных двигателей всерьез занялась лаборатория экологии НПО Каэмтотраистехника Казахстанского НИИ автомобильного транспорта. Здесь разработан и внедрен в производство каталитический нейтрализатор выпускных газов дизельного двигателя, благодаря которому уменьшается содержание вредных веществ.

Каталитический нейтрализатор может быть использован практически на любом дизельном автомобиле — будь то тяжелый КамАЗ или легкая Тойота. Стоит он около двух с половиной тысяч рублей. Выпускают его два казахстанских завода — один в Алма-Ате, другой в ее пригороде — Талгаре. Небольшие партии нейтрализаторов уже закупили автотранспортные предприятия Москвы, Сочи и других городов.

Кроме нейтрализаторов в той же лаборатории закончена разработка предпусковых подогревателей для запуска двигателей в холодное время года, а также другого приспособления, которое позволяет даже в суровый мороз поддерживать положительную температуру в топливном баке.