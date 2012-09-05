Сегодня автомобили Hyundai пользуются особой популярностью. Это надежные, долговечные, хорошо управляемые и безопасные автотранспортные средства. Необходимо отметить и экономичный расход топливных носителей данной марки. Однако полноприводные модели Хендай требуют особого внимания. Необходимо выполнять регулярную профилактику этих транспортных средств, чтобы избежать дорогостоящий ремонт, вызванный поломкой привода Hyundai. Автосервис Авто-Ремейк специализируется на техобслуживании ремонте моделей корейских автомобильных брендов Хендай и Киа. Компания имеет уже пятилетний опыт работы в данной сфере.

Профилактика полного привода hyundai выполняется высококвалифицированными инженерами автосервиса, которые имеют огромный опыт в диагностике и дальнейшем ремонте вышеперечисленных марок авто. Здесь выполняется ремонт полноприводных систем, муфты, а также раздаточных коробок. Сервис специализируется именно на этих работах. Авто-Ремейк имеет собственное складское хозяйство, где хранятся все необходимые расходные материалы и запчасти. Благодаря этому ремонт и профилактика полноприводных моделей Хендай и КИА выполняется без малейших задержек, максимально оперативно.



Авто-Ремейк дорожи собственной репутацией и относится к каждому клиенту индивидуально. На каждую проведенную профилактическую и ремонтную работу здесь предоставляется гарантия. Профилактика полноприводных систем необходима по разным причинам. Накопившаяся влага или же грязь вызывает появление ржавчины. Попадают они в основном в корпус дифференциала и в раздаточное шлицевое соединение валов. Отсутствие смазки также вызывает образование ржавчины. Она повреждает и выводит из строя полноприводные авто. Проводить профилактические меры необходимо после пробега 40-50 тысяч км.



Такая процедура предусматривает замену смазки шлицевых соединений, уплотнительных колец, металлических пыльников и сальников. Если выполнить профилактические мероприятия полный привод будет защищен от нежелательных последствий и послужит долгие годы. Это поможет избежать дорогостоящий ремонт. Отсутствие смазки вызывает полный износ шлицевых соединений. А это требует замены валов раздаточной коробки и корпуса дифференциала. Вовремя проведенная профилактика позволит автовладельцам избежать лишней головной боли и держать транспортное средство в отличном состоянии.

