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Hutson Великобритания
3 Сентября 2019
Теги: авто

Британская фирма Hutson искусно восстанавливает старые модели автомобилей. Например, ее специалисты заново изготавливают деревянные рамы или кузова из листового железа, подвергая их ручной обработке. Сейчас в Брэдфорде выпускается и красивая копия автомобиля MG-TF 1955 года. Более современным является 4-цилиндровый двигатель Rover, который оборудован каталитическим нейтрализатором отработавших газов и развивает мощность 102 л. с. Кроме того, фирма копирует оригинальные детали для автомобилей Jaguar: от сидений до рамы и деталей кузова. По заказу фирма может построить комплектные экземпляры знаменитых спортивных автомобилей Jaguar серий I и II. HutsonMotorСо. Ltd.

В соответствии со своим названием небольшая чешская фирма, созданная всего четыре года назад, реализует новаторские идеи в различных областях техники. Не оставила она без внимания и автомобили. Ее открытая спортивная модель Му5*его по многим признакам относится к классу “люкс”. Клинообразный кузов с возвышениями за обоими сиденьями выполнен из стеклопластика.

Красивое изогнутое лобовое стекло сделано из современных пластмасс. Привод осуществляется от V-образного 8-цилиндрового двигателя (в пределах колесной базы) мощностью 400 или 500 л. с. Салон отделан высококачественной кожей английской фирмы Connoly. Заказы на изготовление модели Mystero фирма Innotech принимает с лета 1996 года. Innotech International Studnickova 176 55101 Jaromer


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