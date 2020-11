С наступлением холодов автовладельцы стали активно запасаться различными препаратами, облегчающими зимнюю эксплуатацию машины. Свою продукцию на нашем рынке предлагает и компания «Liqui Moly».

Практически каждый солидный производитель автохимии имеет в своем ассортименте препараты, предназначенные исключительно для зимней эксплуатации автомобиля. Есть таковые и у немецкой фирмы «Liqui Moly», чьи препараты хорошо известны украинским автовладельцам. В числе зимних средств, облегчающих в холодное время уход за машиной, — спрей для разморозки замков. Удобная фасовка этого препарата позволяет быстро разморозить дверные замки даже в тех автомобилях, которые несколько дней простояли на сильном морозе.

Универсальные спреи

В зимней программе «Liqui Moly» есть также аэрозольные препараты универсального назначения, используемые и как средство для «оттаивания» замков, и как влаговытесняющий спрей, и как антикор, и даже как жидкость для удаления солевой грязи при очистке проводов или узлов в подкапотном пространстве.

В указанную группу входят аэрозольные составы LM-40 и One For All. Как показывает практика, данные средства неплохо зарекомендовали себя в суровых российских условиях. Эксперты советуют всегда держать в машине баллончик с «универсалом» в багажнике машины — так сказать, на всякий случай.