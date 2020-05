Citroen выпустил две свои самые популярные модели в исполнении, посвященном победе Себастьена Лоэба в чемпионате мира по ралли. Хэтчбеки С2 и С4 в версии by Loeb предложат только в двух расцветках ярко-красной и и черной. С4 в этой комплектации буде выпускаться только с трехдверным кузовом. Отделка кресел — двухцветная красно-черная, а панель приборов, рукоятка КПП и педали декорированы алюминием. Колесные диски на С4 by Loeb — только 17-дюймовые, а на С2 — 16-дюймовые. Однозначно опознать машину от Лоэба поможет аппликация на передних дверях. Обе машины будут оснащаться только самыми мощными моторами из имеющихся в гамме. С4 by Loeb — бензиновыми двигателями мощностью 143 или 180 л.с. и дизелями от 110 до 138 л.с, а младшая модель — 1.6-литровым бензиновым мотором в ПО л.с. (в паре с роботизированной коробкой передач) или 125 л.с. (с механической 6-ступенчатой КПП).

Около года назад немецкое тюнинговое ателье Riparo Auto обещало подготовить сверхбыстрый турбированный вариант суперкара Porsche Carrera GT. За год планы, очевидно, изменились: в начинку высокооборотной V-образной десятки тюнеры вмешиваться не стали. Доработав систему управления двигателем и выхлопную систему, они добились прибавки всего на 10 процентов — на 60 л.с. в дополнение к изначальным 612 силам. Как результат время разгона до 100 км/ч сократилось лишь на 0,1 секунды.

Больше всего спецы из центра riparo-auto.ru поработали над оформлением цельнокарбонового кузова суперкара. Под передним бампером появился небольшой карбоновый же спойлер, сзади — увеличенное антикрыло. В нем расположен выдвигающийся закрылок, действующий как аэродинамический тормоз. В капоте появилось вытяжное отверстие, через которое отводится горячий воздух от радиатора системы охлаждения, а в съемной крыше — воздухозаборник двигателя. Немного изменено оформление передних колесных арок, установлены фальшпороги.

Немцы заменили штатные колеса составными трехкомпонентными дисками собственной конструкции с шинами размерности 265/35 R19 спереди и 335/30 R20 сзади. Изначально спартанский салон богато отделан кожей и оснащен продвинутой- аудиосистемой. После доводки у автомобиля появилось новое название — Gemballa Mirage, а цена увеличилась на 229800 евро.

Технология саморегулировки амортизаторов FSD (Frequency Selective Damping), разработанная подвесочной фирмой Копі, прокладывает путь в автоспорте. В прошедшем сезоне ее уже опробовала команда Формулы-3 Manor Motoisport. А в 2007 году фирма Копі будет поставлять амортизаторы с системой FSD для команды Формулы-1 Vodafone McLaren Mercedes, сотрудничество с которой началось в 2006 году. Суть технологии заключается и гидравлической системе саморегулирования, которая изменяет демпфирующие характеристики амортизатора в зависимости от частоты колебаний подвески, а неоі привычной скорости штока. Фирма Коти уже выпускает продукцию серии FSD для большинства популярных дорожных автомобилей, в число которых входят и переднеприводные ВАЗы.