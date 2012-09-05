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Green Travel: автострахование
30 Июля 2020
Теги: авто

Сегодня услуга автострахования особо востребована. Компания Green Travel предлагает автовладельцам современные подходы к уже утвердившемуся традиционному страхованию. Такая процедура является современным и действенным способом защиты собственного имущества. В случае возникновения аварийных ситуаций, она помогает предупредить всевозможные проблемы. Профессиональная команда Green Travel разработала несколько тарифов. Это позволяет автовладельцам подобрать наиболее оптимальные пакеты для своих автотранспортных средств. Благодаря такому разграничению возможно страхование авто любых авто вне зависимости от условий вождения и моделей. 

Компания подходит к процедуре страхования комплексно. Кроме этого автовладельцы получают здесь дополнительные услуги. Операторы Green Travel работают круглосуточно. Они помогут в решении любых проблем. А сам процесс оформления страховых полисов проходит максимально оперативно, отнимая незначительное время. Также компания гарантирует застрахованным автовладельцам соблюдение всех условий, указанных в документации быстро и без задержек. Так что, обращаясь в данную страховую компанию, вы можете рассчитывать на полное соблюдение договоренностей.

В Green Travel можно оформить полис ОСАГО, который предусматривается возмещение ущерба участнику ДТП, пострадавшему от непредвиденного столкновения. Поэтому тратить собственные сбережения обладатели такого полиса на ремонт авто не будут. Также здесь можно получить зеленую карту. Это международное страхование. Если вы собираетесь за рубеж, необходимо оформить такую страховку. Зеленая карта предусматривает компенсацию ущерба при авариях на зарубежных трассах участнику столкновения. Кроме этого компания выдает туристические страховки. Такой страховой продукт предназначен для туристов, путешествующих по разным странам.

Если у вашего авто иностранная регистрация, срок действия страховки начинается от пятнадцати суток. Если же транспорт имеет украинскую регистрацию, полис выдается на полгода-год. Чтобы застраховать автомобиль достаточно воспользоваться официальным веб-сайтом компании и подать онлайн-заявку. Green Travel предлагает своим клиентам и франшизу. Это определенная часть общей страховой суммы, от возмещения которого страховщик при страховых случаях отказывается. Чтобы оформить полис автовладелец должен предъявить госномер автотранспортного средства вместе с номером и серией водительского удостоверения. Кроме этого необходимо указать дату выдачи данного документа. Также потребуется ИНН, телефонный номер, адрес прописки, реквизиты банковской карточки и электронный адрес.

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