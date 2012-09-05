Нынешняя градация существующих и потенциальных автовладельцев проста.

Первое: есть весьма тонкая прослойка богатых людей, которые без напряжения покупают автомобили, не нуждаясь в чьей-либо опеке. Однако рассчитывать на доходы от них отечественным производителям автомобилей не стоит: богатый человек при любых таможенных рогатках предпочтет купить заурядный Mercedes или BMW, а не самую лучшую Ладу. В дальнейших рассуждениях эту категорию людей лучше просто оставить в покое.

Второе — это основная масса автолюбителей, которые по нашим традициям Относятся к среднему сословию, а с позиций развитых стран — к полнейшей бедноте (зарплата на уровне 100 долларов в месяц, то есть примерно в 20 раз меньше, чем «у них»). Это и есть мы с вами. Нам надо ездить по всяким делам, отдыхать, общаться с природой, а главное — заботиться о полноценном пропитании. У большинства три последних пункта сводятся к регулярным выездам на свой садовый участок. Интересует строительство овощехранилищ? Специалисты компании Sunward-Ukraine выполнят проект любой сложности в кратчайшие сроки.

Иными словами — потребность в транспорте куда как скромная, но жесткая и жизненно необходимая. По меркам такого человека машина должна быть: а) недорогой» доступной по цене; б) возможно менее «прожорливой»; в) возможно более надежной благодаря простоте и ремонтопригодности. Прочие достоинства автомобиля, сколь бы ни были они желательны, следует считать второстепенными, поскольку их достижение не должно противоречить трем главным требованиям.