Genesis является дочерним для Hyundai Motor брендом и производит автомобили премиум-класса. Модель G80 была представлена широкой публике в январе 2016 года. Это обновленная версия выпускавшегося с 2008 по 2017 годы Hyundai Genesis. Поговорим об особенностях и преимуществах автомобиля, его технических характеристиках и отличиях от предшественников.





Технические характеристики

Genesis G80 заметно прибавил в техническом оснащении по сравнению с моделями предыдущих лет. Приведём его основные отличительные характеристики:

длина — 4,99 м;

ширина — 1,89 м;

высота — 1,5 м;

масса — 2165 кг;

расход топлива — 9-12 литров на 100 километров;

двигатель — 2.0 T-GDI;

привод — полный;

мощность — 245 лошадиных сил.

Говоря о конструктивных особенностях, можно выделить измененную форму бампера, уменьшенную решетку радиатора. Следует отметить адаптивные светодиодные фары, устанавливаемые опционально.

Благодаря интеллектуальному полному приводу, в случае обнаружения неровностей покрытия, передняя ось активируется автоматически. Для удобства управления в сложных ситуациях доступна система ручного переключения передач в виде компактных регуляторов.





Безопасность

Конструкция кузова отличается прочностью и легковесностью. Это стало возможным благодаря использованию при её изготовлении особых марок стали. Безопасность водителя и пассажиров гарантируют также 9 подушек безопасности, оснащённых системой контроля давления.

Подсказки навигатора и показания всех приборов проецируются на лобовое стекло. Четыре камеры высокого разрешения, расположенные с разных сторон кузова, передают на дисплей панорамное изображение. Это позволяет полностью контролировать ситуацию на дороге.





Комфорт

Автомобиль оснащён современной мультимедиасистемой. Она может управляться при помощи голосовых команд и сенсорного экрана. Главный дисплей не перегружен элементами и прост для восприятия. Программное обеспечение обладает режимами динамической разметки, виртуального вида сверху. Доступна функция беспроводной зарядки смартфона.

К дополнительным возможностям модели относится система удержания в своей полосе (LKAS). Благодаря камере, установленной в лобовом стекле, она контролирует движение и сигнализирует о смещении в сторону. Система также способна самостоятельно контролировать управление при смене полосы в случае невнимательности водителя.

Установленный в передней части кузова радар отслеживает дистанцию до находящихся на пути движения объектов. Интеллектуальный круиз-контроль фиксирует заданные параметры скорости и расстояния при езде.

В задней части кузова также присутствуют датчики. Они своевременно сообщают водителю о приближении транспортного средства. В случае опасного сокращения заданного расстояния, индикатор мгновенно активируется, помогая водителю предотвратить столкновение.

Система помощи при парковке оснащена ультразвуковыми датчиками. Она автоматически распознаёт стояночные площадки и контролирует рулевое управление. Режим оказывает помощь водителю при параллельной и перпендикулярной парковке, а также покидании стояночного места.

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