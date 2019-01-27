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Где заказать плиты ОСБ с доставкой в Орле
5 Сентября 2019
Теги: плиты ОСБ

ОСБ-плиты — неизменно популярный строительный ресурс! Произведённые методом спрессовывания плоской древесной стружки, они являются лёгким, но в то же время надёжным материалом! Плюсом плит считается ценовая доступность и эстетические свойства. Щепки древесины, которые составляют 90% их состава, связываются между собой синтетическими влагостойкими смолами. Плиты ОСБ с доставкой в Орле можно заказать на сайте - sam-stroy-dom.ru/collection/osb и использовать, как для отделки пола, создания настенных покрытий, так и для других целей.


Преимущества ориентированно-стружечных панелей

Такой строительный материал является многофункциональным. Его с успехом используют для обустройства кровельных скатов, создания опалубки, контейнеров, оград. Панели этого типа применяются при монтаже выставочных конструкций, выступают в качестве основы под битумную черепицу. Ориентированно-стружечные панели обладают свойствами, выгодно отличающими их от других отделочных ресурсов:

  1. Усовершенствованная древесина.
  2. Лёгкость и прочность.
  3. Простота обработки.
  4. Равномерная толщина.
  5. Хорошие тепло- и звукоизоляционные качества.
  6. Доступность.
  7. Долговечность.
  8. Материал не подвержен образованию гнилостных микроорганизмов.
  9. Минимум химии в составе, экологичность.
  10. Легко использовать при строительстве каркасных строений. Панели идеально подходят для монтажа дома по типу конструктора. Плиты выступают в качестве стен. Они легко монтируются на каркас.


Заказ ОСБ панелей в Орле

Данный строительный материал хорошо подходит для климатических условий Орловской области и пользуется неизменным спросом в Орле. Однако приобретать его нужно в организациях с проверенной репутацией. От соответствия ОСБ панелей установленным стандартам во многом зависит качество отделочных и строительных работ.

Ассортимент ОСБ плит достаточно широк. Среди них выделяются различные категории по прочности, влагоустойчивости, ламинированные образцы. Различаются плиты и по геометрическим характеристикам. Хорошо, если продавец предоставляет все разновидности этого строительного материала.

Поставщик, достойный доверия, готов предоставить подтверждающую документацию (сертификаты) на свой товар. Сертифицированные панели абсолютно безопасны для здоровья. Надёжные продавцы предоставляют продукцию проверенных брендов. У них можно подобрать подходящий вариант надлежащего качества по оптимальной стоимости.

Не всегда есть возможность самостоятельно транспортировать плиты к месту назначения. Хороший продавец предлагает клиентам услуги доставки.


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