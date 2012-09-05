Магазин предлагает выгодно приобрести специальную одежду, подходящую для занятий спортом, охотой или рыбалкой. Если вам нужны качественные камуфляжные брюки в Минске вам будет удобнее сделать заказ в «BELEXTREME». Обширный выбор моделей позволит сделать выбор в соответствии с вашими запросами.





Купить камуфляжные брюки в интернет-магазине

Внимательно изучите каталог, чтобы сделать обдуманный выбор. У нас есть камуфляжные брюки мужские различных размеров и расцветок. При поиске изделия, учитывайте условия, в которых будете использовать одежду. К примеру, если предстоит длительное пребывание на местности, для которой характерны высокие температуры, рекомендуем обратить пристальное внимание на летние модели. Они имеют несколько особенностей, играющих роль для пользователя:

выигрышная расцветка, позволяющая замаскироваться в природных условиях;

легкий материал, обеспечивающий комфорт даже при повседневном ношении;

комфорт;

универсальность;

быстрая стирка и сушка, что важно, если речь идет о полевых условиях.

более прочные материалы

Обычно для летних моделей используется ткань, в составе которой присутствует хлопок (70%) и полиэстер (30%). Добавление небольшого процента синтетических волокон обеспечивает большую практичность. В результате камуфляжные брюки выдерживают большее количество циклов стирки и сушки. При этом их первоначальные качества не изменятся. Летние модели отлично подходят для длительных путешествий, рыбалки, отдыха на природе и так далее.

Есть камуфляжные брюки мужские цветные, созданные специально для пустынных условий. Они снабжены многочисленными карманами, где удобно хранить все необходимые вещи/инструменты. Существуют также модели, для ношения между сезонами. В них, в отличие от летних вариаций, наблюдается больший процент синтетического волокна. Многие демисезонные изделия создаются на основе влагозащитных материалов, надежно защищающих тело даже от порывистого ветра, при этом нисколько не затрудняя движения.

Условия приобретения

Мы предлагаем приобрести камуфляжную одежду, отличающуюся прекрасными эксплуатационными характеристиками. Качество всех видов продукции, представленной на сайте, подтверждается. Перед тем, как запустить вещь в продажу, проводится тщательное тестирование, что еще раз подтверждает качество продукции.



