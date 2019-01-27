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Если она не оборудована автосигнализацией Megaforcer
5 Сентября 2019
Теги: авто

Опытному угонщику достаточно нескольких минут, чтобы открыть и угнать машину, не оборудованную автосигнализацией.

Представляем новинки серии - модели МБ-5 и МБ-7. При разработке систем Megaforcer используются высокие технологии и последние достижения в области охраны автомобиля.

МР-5 - двухуровневая система, использующая кодированный сигнал на помехозащищенной волне. Дистанционно программируемые 2-кнопочные брелоки эргономичной формы и регулировка чувствительности датчиков, беззвучная постановка/снятие с охраны, система охраны общественного порядка, которая предотвращает ложные срабатывания системы - это неполный перечень стандартных функций.

Megaforcer МР-7 дополнен встроенными антикодграббером и иммобилайзером, который автоматически активизируется при каждом выключении зажигания. Светодиодный индикатор оригинальной формы на клейкой основе легко крепится в любом удобном для владельца месте. На корпусе основного блока удобно расположены предохранители. Каждый элемент и система в целом неоднократно проверена заводом-изготовителем, качество подтверждено сертификатом Госстандарта России и гарантией.

Рекомендуем дополнить электронную сигнализацию механическим замком на капот Megaforcer СН-5 с дополнительной цепью разрыва стартера или зажигания, иммобилайзером CHL-2 с режимом VALET и пейджером LAZER PG-05, который работает на высокой частоте, что позволяет ему устойчиво передавать сигнал в условиях города на расстояние до 500 метров.


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