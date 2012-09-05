Электронная система управления составом горючей смеси создает благоприятные условия для применения устройства автоматической адаптации. Существенной характеристикой, определяющей возможность использования системы на автомобильном двигателе, является время выхода объекта регулирования на оптимальный режим. Для автомобильного двигателя, работающего преимущественно в условиях переменных режимов, быстрый выход системы в зону оптимального параметра имеет первостепенное значение.

Известно, что период поиска оптимального параметра зависит от ряда причин и, в частности, от скорости привода задающего устройства (изменения режима работы электромагнитных форсунок топлива). Электромагнитные форсунки обладают достаточно высоким быстродействием и, практически, без задержки исполняют команды блока управления. Следовательно, если связать систему оптимизации с БСИ, то можно получить систему, скорость выхода на режим оптимальных составов смеси у которой будет вполне приемлемой. Следует иметь в виду, что на топливную экономичность двигателя оказывает влияние большое число факторов, поэтому оптимальный состав горючей смеси относится к данному состоянию двигателя и окружающей среды. Возможны три варианта выхода системы в зону экстремума:

при скорости выхода, пропорциональной отклонению от экстремума;

при постоянной скорости выхода;

при сочетании переменной и постоянной скоростей.

В первом варианте время выхода системы зависит от отклонения расходов топлива от оптимальных, так как чем больше отклонение, тем больше скорость выхода. Постоянные скорости выхода при больших отклонениях приводят к замедленному выходу в зону экстремума, но зато очень выгодны при малых отклонениях. И, наконец, наиболее гибким являются системы, позволяющие сочетать первый и второй варианты.