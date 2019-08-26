С этими экстравагантными автомобилями единичного изготовления пока не может сравниться ни одна другая дизайнерская фирма. Они рождаются в стенах старинного замка Де Грандсон, где Франко Сбарро ведет еще три школы автомобильного дизайна. Все машины делают вручную по заказам наиболее богатых клиентов. Достаточно упомянуть спортивный автомонстр ВЬагго с двумя двигателями и двумя турбонагнетателями мощностью 800 л.с. В 1997 году на Женевском автосалоне учащиеся французского отделения школы Сбарро “Эспера” показали два огромных двухместных родстера в стиле Lotus Super Seven. Вместе с ними можно было увидеть и более скромный, но достаточно экстравагантный спортивный Be-Twin с 3-литровым двигателем Rover V6, развивающим всего 140 л.с.

Scheib Германия

Едва ли кому удавалось сделать более точную и благородную копию легендарного спортивного автомобиля Mercedes-Benz 300SL, чем небольшой фирме Эрнеста Шайба из Ансбаха. Отличить ее от оригинала могут с большим трудом только настоящие знатоки. Правда, у копии Scheib весь кузов пластмассовый, а форма откидывающихся вверх дверей чуть отличается от своего прообраза. А что касается технической стороны, то у репликара все, конечно, современное: 6-цилиндровый двигатель мощностью 180 л.с. и подвеска колес от автомобилей Mercedes- Benz класса Е. Имеются также гидроусилитель рулевого управления и тормоза с АБС. Стоимость модели 300SL - 225000 марок.

Sebrinq-Spyder Германия

Фирма Хорста Фришкорна специализируется на изготовлении копий легендарных автомобилей Porsche Spyder. Она предлагает новую модель Sebring-Spyder RS, репли- кар знаменитого Porsche Spyder RSK образца 1957 года. Базой служит укороченное шасси легкового VW Käfer. Новый вариант имеет трубчатую сварную раму.