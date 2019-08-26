Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Экстравагантные автомобили




Экстравагантные автомобили
12 Октября 2019
Теги: авто

С этими экстравагантными автомобилями единичного изготовления пока не может сравниться ни одна другая дизайнерская фирма. Они рождаются в стенах старинного замка Де Грандсон, где Франко Сбарро ведет еще три школы автомобильного дизайна. Все машины делают вручную по заказам наиболее богатых клиентов. Достаточно упомянуть спортивный автомонстр ВЬагго с двумя двигателями и двумя турбонагнетателями мощностью 800 л.с. В 1997 году на Женевском автосалоне учащиеся французского отделения школы Сбарро “Эспера” показали два огромных двухместных родстера в стиле Lotus Super Seven. Вместе с ними можно было увидеть и более скромный, но достаточно экстравагантный спортивный Be-Twin с 3-литровым двигателем Rover V6, развивающим всего 140 л.с.

Scheib Германия

Едва ли кому удавалось сделать более точную и благородную копию легендарного спортивного автомобиля Mercedes-Benz 300SL, чем небольшой фирме Эрнеста Шайба из Ансбаха. Отличить ее от оригинала могут с большим трудом только настоящие знатоки. Правда, у копии Scheib весь кузов пластмассовый, а форма откидывающихся вверх дверей чуть отличается от своего прообраза. А что касается технической стороны, то у репликара все, конечно, современное: 6-цилиндровый двигатель мощностью 180 л.с. и подвеска колес от автомобилей Mercedes- Benz класса Е. Имеются также гидроусилитель рулевого управления и тормоза с АБС. Стоимость модели 300SL - 225000 марок.

Sebrinq-Spyder Германия

Фирма Хорста Фришкорна специализируется на изготовлении копий легендарных автомобилей Porsche Spyder. Она предлагает новую модель Sebring-Spyder RS, репли- кар знаменитого Porsche Spyder RSK образца 1957 года. Базой служит укороченное шасси легкового VW Käfer. Новый вариант имеет трубчатую сварную раму.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Rush Германия - . (+24)
McLaren Великобритания... - . (+24)
История британского автомобиле... - . (+29)
Бренд Genesis - . (+37)
АСПЭК-Авто - официальный дилер... - . (+34)
Kelleners Sport Германия... - . (+33)
KIA 2019 - . (+33)
Bentley Великобритания... - . (+118)
Vibraction Франция - . (+62)
Hyundai i30 - . (+60)
Как эксплуатировать автомобиль... - . (+77)
Peugeot Индия - . (+72)
Модели от Oldsmobile - . (+76)
Nissan ЮАР - . (+75)
Asia Motors Южная Корея... - . (+180)
Популярное на форуме
Иркутск (путеводитель)... - 3 дня назад
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 5 дней назад
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 5 дней назад
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 5 дней назад
Самуи (Путеводитель)... - 7 дней назад
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 9 дней назад
Автошоу в Киеве 2012... - 21:40, 30 Сентября 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 12:19, 19 Сентября 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 20:44, 1 Сентября 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:39, 26 Августа 2019
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке