Мы приступили к завершающей стадии эксперимента - проверке на топливную экономичность Эти испытания проводились на микроавтобуса Toyota Hiace 1997 года выпуска. При движении по заранее оговоренному графику с конкретными временными интервалами средний расход топлива автомобилем составил 10,5 л/100 км.

После получения этих данных мы ввели испытуемую присадку Redex Diesel Treatment в состав дизельного топлива и снова отправили автомобиль на маршрут. При повторном измерении средний расход топлива с присадкой составил 8,8 литра на 100 км. Экономия достигла 1.7 литра на 100 км. Несложный арифметический подсчет показал, что стоимость сэкономленного топлива за счет применения присадки полностью перекрывает расходы на ее приобретение. Аналогичный опыт мы поставили и со вторым препаратом, Liqui Moly Super Diesel Additiv. В этом случае, экономия топлива составила 1,5 литра. После проведенной работы несложно сделать выводы по адекватности применения этих препаратов.

Присадка Redex Diesel Treatment, которую мы испытывали первой, показала хорошие результаты по модификации топлива, однако чистящие свойства его не настолько высоки, как у препарата Liqui Moly Super Diesel, a потому применять его следует регулярно — тогда топливная система будет очищаться от возможных загрязнений. Но если даже использовать препарат постоянно, или. как говорят медики, регулярно, на стоимости эксплуатации автомобиля это не скажется. Ведь сэкономленное топливо с лихвой перекрывает затраты на приобретение присадки.

Liqui Moly Super Diesel - можно отнести, скорее, к группе так называемых препаратов быстрого «скоропомощного» действия. Да, его постоянное применение несколько удорожает эксплуатацию машины в целом, но если учесть результаты, рациональное зерно в применении средства станет очевидным. Этот препарат обладает мощными очищающими свойствами, и его применение позволяет экономить топливо. Использовать его регулярно можно, но, скорее, не при каждой заправке — цена будет «кусаться».