Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Экономичность присадок




Экономичность присадок
31 Июля 2020
Теги: авто

Мы приступили к завершающей стадии эксперимента - проверке на топливную экономичность Эти испытания проводились на микроавтобуса Toyota Hiace 1997 года выпуска. При движении по заранее оговоренному графику с конкретными временными интервалами средний расход топлива автомобилем составил 10,5 л/100 км.

После получения этих данных мы ввели испытуемую присадку Redex Diesel Treatment в состав дизельного топлива и снова отправили автомобиль на маршрут. При повторном измерении средний расход топлива с присадкой составил 8,8 литра на 100 км. Экономия достигла 1.7 литра на 100 км. Несложный арифметический подсчет показал, что стоимость сэкономленного топлива за счет применения присадки полностью перекрывает расходы на ее приобретение. Аналогичный опыт мы поставили и со вторым препаратом, Liqui Moly Super Diesel Additiv. В этом случае, экономия топлива составила 1,5 литра. После проведенной работы несложно сделать выводы по адекватности применения этих препаратов.

Присадка Redex Diesel Treatment, которую мы испытывали первой, показала хорошие результаты по модификации топлива, однако чистящие свойства его не настолько высоки, как у препарата Liqui Moly Super Diesel, a потому применять его следует регулярно — тогда топливная система будет очищаться от возможных загрязнений. Но если даже использовать препарат постоянно, или. как говорят медики, регулярно, на стоимости эксплуатации автомобиля это не скажется. Ведь сэкономленное топливо с лихвой перекрывает затраты на приобретение присадки.

Liqui Moly Super Diesel - можно отнести, скорее, к группе так называемых препаратов быстрого «скоропомощного» действия. Да, его постоянное применение несколько удорожает эксплуатацию машины в целом, но если учесть результаты, рациональное зерно в применении средства станет очевидным. Этот препарат обладает мощными очищающими свойствами, и его применение позволяет экономить топливо. Использовать его регулярно можно, но, скорее, не при каждой заправке — цена будет «кусаться».


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Peugeot Partner - . (+25)
Побочные эффекты... - . (+30)
Очиститель - . (+39)
Шикарный автомобиль Skoda Fabi... - . (+46)
Hyundai: профилактика полнопри... - . (+86)
Испытания присадок... - . (+70)
Green Travel: автострахование... - . (+73)
Присадки в реальных условиях... - . (+65)
Государственная проблема... - . (+76)
Герой со знакомым лицом... - . (+93)
Компания ТракЕвроОйл... - . (+103)
Ги Фрекелен уходит... - . (+94)
Colin McRae R4 - . (+134)
Первый Гран При Канады... - . (+111)
Тихий герой Монако... - . (+103)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке