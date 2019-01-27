Современный потребитель хорошо знаком с изделиями, которые изготавливаются с использованием искусственного камня. Уже более десяти лет компания Эко-Лайн занимается производством подобных изделий. Успешная наладка собственного производства листового искусственного камня позволило предприятию существенно снизить себестоимость, а также общую цену выпускаемых изделий. Поставляется такой листовой материал в плитах. Производственные мощности предприятия расположены в столице. Однако готовая продукция доставляет компанией как по столице, также по области или же в любые точки страны.



Эколайн-м занимается не только производством изделий из данного материала, но и их профессиональным монтажом. Отличительными чертами таких изделий является непревзойденное качество, а также приемлемая стоимость. Любое из них является практичным и радует взор своим эстетическим видом. Кроме камня собственного камня предприятие работает с образцами импортного камня. В производственном процессе используется технология полигран. Компания является единственным в стране производителем листового камня. На такой материал в Эко-Лайн действует 35-процентная скидка. Распространяется она на определенные виды сырьевого камня.



Воспользоваться такой скидкой смогут заказчики столов, подоконников или же столешниц. Также следует отметить низкую стоимость конечных изделий производства Эко-Лайн. Обусловлено это отказом компании от закупки готовых изделий и дальнейших розничных перепродаж. Предприятие самостоятельно производит искусственные каменные изделия с использованием собственного сырья. Именно этим и обусловлена низкая стоимость конечной продукции. Мобильные бригады компании занимаются профессиональным монтажом уже готовых изделий. Кроме этого на каждое подобное изделие распространяется пятилетняя гарантия производителя.



Дилеры получают возможность воспользоваться идеальными условиями сотрудничества с Эко-Лайн. Компания особенно заинтересована в долгосрочной кооперации с любым клиентом. Поэтому каждый из них получает уникальные предложения, от которых невозможно отказаться. Заинтересованные в длительном сотрудничестве компании могут ознакомиться с условиями в одноименной категории официального веб-ресурса Эколайн-М. Дополнительно они могут рассчитывать на снижение цен уже с каждого последующего заказа. В Эко-Лайн можно заказать изготовление разнообразных столешниц, барных стоек, столов, стеновых панелей, подоконников и другие, более мелкие изделия с выбором подходящего вида листового камня.

