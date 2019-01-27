Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Эко-Лайн




Эко-Лайн
4 Сентября 2019

Современный потребитель хорошо знаком с изделиями, которые изготавливаются с использованием искусственного камня. Уже более десяти лет компания Эко-Лайн занимается производством подобных изделий. Успешная наладка собственного производства листового искусственного камня позволило предприятию существенно снизить себестоимость, а также общую цену выпускаемых изделий. Поставляется такой листовой материал в плитах. Производственные мощности предприятия расположены в столице. Однако готовая продукция доставляет компанией как по столице, также по области или же в любые точки страны.

Эколайн-м занимается не только производством изделий из данного материала, но и их профессиональным монтажом. Отличительными чертами таких изделий является непревзойденное качество, а также приемлемая стоимость. Любое из них является практичным и радует взор своим эстетическим видом. Кроме камня собственного камня предприятие работает с образцами импортного камня. В производственном процессе используется технология полигран. Компания является единственным в стране производителем листового камня. На такой материал в Эко-Лайн действует 35-процентная скидка. Распространяется она на определенные виды сырьевого камня.

Воспользоваться такой скидкой смогут заказчики столов, подоконников или же столешниц. Также следует отметить низкую стоимость конечных изделий производства Эко-Лайн. Обусловлено это отказом компании от закупки готовых изделий и дальнейших розничных перепродаж. Предприятие самостоятельно производит искусственные каменные изделия с использованием собственного сырья. Именно этим и обусловлена низкая стоимость конечной продукции. Мобильные бригады компании занимаются профессиональным монтажом уже готовых изделий. Кроме этого на каждое подобное изделие распространяется пятилетняя гарантия производителя.

Дилеры получают возможность воспользоваться идеальными условиями сотрудничества с Эко-Лайн. Компания особенно заинтересована в долгосрочной кооперации с любым клиентом. Поэтому каждый из них получает уникальные предложения, от которых невозможно отказаться. Заинтересованные в длительном сотрудничестве компании могут ознакомиться с условиями в одноименной категории официального веб-ресурса Эколайн-М. Дополнительно они могут рассчитывать на снижение цен уже с каждого последующего заказа. В Эко-Лайн можно заказать изготовление разнообразных столешниц, барных стоек, столов, стеновых панелей, подоконников и другие, более мелкие изделия с выбором подходящего вида листового камня.

.

Поделиться ссылкой
Популярное на форуме
Автошоу в Киеве 2012... - Вчера
Спроси большого начальника ГАИ... - 3 дня назад
Порт Байкал (путеводитель)... - 8 дней назад
Самуи (Путеводитель)... - 9 дней назад
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 9 дней назад
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 16:08, 25 Августа 2019
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 16:40, 23 Августа 2019
Иркутск (путеводитель)... - 21:17, 1 Августа 2019
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 04:32, 18 Июля 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке