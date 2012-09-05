В современном дизайне широко применяются натяжные потолки, состоящие из двух уровней. Это наиболее сложные конструкции, которые позволяют реализовать даже самые смелые фантазии дизайнеров в украшении потолка. Современные двухъярусные потолки применяются в декоре как в квартирах, так и в офисах и в общественных зданиях. Используются также в загородных домах и на дачах.

На выбор клиента двухъярусные потолки украшаются различными рисунками и фотопечатью. Они позволяют украсить даже самое обычное помещение. По сравнению с традиционными отделочными материалами, натяжные потолки, состоящие из двух уровней более практичные и красивые. В Орле натяжные потолки можно заказать на этом сайте.





Преимущества

В ремонте и в строительстве эти конструкции актуальные и востребованные. Спрос постоянно растет и это вполне объяснимо. Дизайнеры используют их декорируя различные помещения. Среди главных преимуществ можно назвать такие, как:

высокое качество;

привлекательный внешний вид;

широкий ассортимент;

практичность;

долговечность;

доступная цена.

Кроме этого, отличаются простотой монтажа, устойчивостью против плесени, грибков и нагрузок. Надежно защищают помещение от затопления. Материл, из которого они изгототавливаются очень пластичный, эластичный и не рвется даже при сильных растяжениях.

Двухуровневые конструкции не требуют сложного ухода и не теряют своей привлекательности на протяжении многих лет. Для качественного монтажа понадобится тепловая пушка, чтобы равномерно подогреть полотно. Это делается для того, чтобы облегчить монтаж и крепление потолка. Если не подогревать, то полотно будет плохо растягиваться и это затруднит монтажные работы.





Достоинства натяжных потолков из двух уровней

Дизайнеры отмечают много достоинств натяжных потолков из двух уровней. Используя два уровня, можно делать плавные переходы, визуально увеличивать потолок, скрывать проводку, неровности базового потолка или трещины.

Применяется также в помещениях, где под потолком проходит вентиляция или система сигнализации. Это наиболее простой, доступный и практичный способ визуально выровнять потолок без сложных переделок и больших материальных затрат на строительные материалы.

Еще одно достоинство — это возможность зонировать помещение. Материал пожароустойчивый и долговечный. Такой потолок можно не менять годами и он не потеряет свой первоначальной привлекательности.

Стоимость зависит от размера, материала и производителя. Можно подобрать как дорогой, так и более доступный натяжной потолок, состоящий из двух уровней. Это оптимальный вариант для декора в помещении.



