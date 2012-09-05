Новая машина команды Spyker F1 прошла обязательный краш-тест FIA только со второй попытки. Еще весной. перед началом сезона, руководство голландской «конюшни»объявило, что обновленная модель автомобиля 2007 выйдет на старт в Турции. Команда возлагала на этот автомобиль большие надежды, рассчитывая, что он позволит Спайкеру стереть с себя клеймо записного аутсайдера и начать бороться на равных хотя бы с командами «третьего эшелона». Однако дебют F8-VII/B в Стамбуле так и не состоялся. Машина не смогла выдержать краш- ест FIA, имитирующий наезд сзади.

Глава технического департамента Спайкера Майк Гаскойн, трудившийся над созданием автомобиля, Оыл не на шутку раздосадован, но винить команде оказалось некого. кроме самой себя. После экстренного разбора полетов инженеры голландцев пришли к выводу, что структуры, не выдержавшие испытания на краш-тесте. были «выпечены« из неудачной партии материалов. «К сожалению, все запасные детали, которые имелись в нашем распоряжении, сделаны из той же самой партии, поэтому варианты замен, которые мы испробовали, не дали желаемого результата». — пояснил Гаскойн.

В команде быстро провели работу над ошибками, и уже на следующей неделе, перед тестами в Монце, машина F8 была признана готовой к гонкам. А тестовые испытания на итальянском автодроме показали, что новый автомобиль гораздо резвее своего предшественника. Но бразильцу хватило запаса, чтобы вернуться на трассу первым, — и последнюю треть гонки две Ferrari спокойно доехали паровозиком. Лишь за круг до финиша Кими внезапно взвинтил темп, отобрав у Массы лучший круг в гонке. А на вопрос, зачем ему это понадобилось, усмехнулся: «Я немножко заскучал, просидев всю гонку за спиной у напарника, вот и решил посмотреть, насколько быстро я смогу проехать!»

В рядах МакЛарена дела, напротив, складывались не слишком удачно. Хэмильтон, пропустив вперед Райкконе- на и на первом отрезке дистанции подотстав от двух Ferrari, затем, казалось бы. сумел наверстать упущенное. Британец был на тактике очень поздних дозаправок, и перед заключительным пит-стопом у него, пожалуй, оставались шансы опередить как минимум Райкконена. Но но 43-м круге но машине Хэмильтона лопнула права передняя покрышка. «Я увидел, как от шины начали отлетать кусочки. а потом она просто рванула!— рассказывал Льюис. Британцу еще повезло: он сумел резво доковылять до боксов и вернулся на трассу пятым, потеряв всего две позиции.