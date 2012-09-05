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Две «третьих» успеха
15 Июня 2019
Теги: авто

Судя по тому, как скоро новинки доходят до нашего рынка, у компании «Mazda Motor» очень теплые отношения с Украиной. Одна из главных звезд Франкфурта — Mazda3 — уже в салонах дилера «АВТО Интернешнл», причем заказы начали принимать два месяца назад! Поэтому первые трейлеры с «трешками» опустели, едва успев избавиться от таможенных печатей. Два варианта кузова — хэтчбек и седан, два бензиновых двигателя (1,6 л/105 л.с. и 2,0 л/150 л.с.). два варианта КП (5-ступенчатая механика и роботизированных сидений, климат-контроль, ванный «квадроавтомат») - малая АБС+EBD, четыре подушки безопасности и «СНГ-шный» пакет. За бор. В списках базового оборудова-ния присутствуют подогрев перед- седан и от 16500 € - за «хэтч* .

Календарь «Pirelli» дожил до сорока. В юбилейном выпуске весь креатив выпал на долю фотографа Ника Найта, известного своими фокусами с применением digital art. Откровенно жаль, что живая фотография уже не в моде, и ее заменяет 3D. Но женская красота, да еще с психоделическими нотками - это всегда захватывающее зрелище!

На паркет вызывается...

К двум большим Hyundai - Santa Fe и Terracan — в следующем году добавится еше один. Новый «пожиратель паркета» будет носить имя Tucson (произносится, как «тусон»). Он будет бороться с законодателями жанра — Toyota RAV-4, Honda CR-V и Nissan X-TRAIL. Чуть меньший по размеру, чем Santa Fe, автомобиль будет доступен как с передним, гак и с полным приводом,а под его капотом расположатся четырех- и шестицилиндровые моторы. Для европейского рынка разрабатывается суперэкономичный турбодизель. Представители компании «Hyundai» уверяют, что новый SUV сразит всех своей иеной и агрессивным дизайном, разработанным в европейской студии фирмы. Более подробная информация появится ближе к концу года.


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