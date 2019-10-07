Автомобиль выпускался с двумя типами кузовов: пятидверный универсал и четырехдверный седан. В 1998 году была проведена модернизация, коснувшаяся исключительно внешнего вида: шасси, двигатели и интерьер остались прежними. Вместимость багажника у седана не очень велика (425 л), однако складывающееся в пропорции 2:3 заднее сиденье позволяет без проблем перевозить негабаритные и длинномерные грузы. С точки же зрения вместимости оптимальный выбор — универсал, но он редкий гость на нашем рынке подержанных автомобилей. Большинство универсалов семи местные, два дополнительных пассажирских сиденья в сложенном состоянии хранятся в нише пола багажника. Вот только пассажиры сидят на них лицом против движения. Надо отметить, что на заднем диване у обоих типов кузовов достаточно просторно, и троим там не будет тесно.

А вот сказать что-нибудь про стойкость Clarus к коррозии пока трудно — с момента начала выпуска модели прошло не так много времени. Разумеется. если ободрать лакокрасочное покрытие до металла, то там появятся очаги ржавчины, но до сквозной коррозии владельцы дело не доводят. Согласитесь, что ездить на ржавом, достаточно свежем. пусть даже и корейском. бизнес-классе как- то уж совсем неприлично.

Все, что нужно

В базовой комплектации модель оснащалась регулируемой рулевой колонкой. гидроусилителем руля. центральным замком и передними электростеклоподъемниками. Но в таком бедном оснащении автомобили не встречаются. Практически все они «заряжены» многими современными атрибутами, обеспечивающими комфорт и безопасность. такими, как кондиционер, подушки безопасности, зеркала с электрорегулировкой. АБС. штатная магнитола с шестью динамиками, легкосплавные колеса, иммобилайзер, дистанционное открытие багажника и лючка топливного бака. В общем, все что нужно, но без особых «наворотов». Изредка встречаются даже экземпляры с кожаным салоном. Еще к приятным моментам надо отнести удобную бесступенчатую регулировку прерывистого режима работы стеклоочистителей.