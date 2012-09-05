Драматичный, переполненный тяжелыми авариями сезон-1982 остался за Кеке Росбергом — финн из Уильямса стал чемпионом, одержав всего одну победу. А действующему чемпиону пришлось довольствоваться жалким 11- м местом — в тот год Brabham так и не успел перейти с атмосферного двигателя Ford на турбированный BMW.

Однако в 1983-м дело пошло на лад. Машина от Гордона Марри была хороша. Нельсон выиграл три Гран При — и этого хватило, чтобы зо второй раз стать чемпионом мира. В 1985-м он ушел в стан своих бывших соперников — Williams, рассчитывая стать там первым номером... Но фокус не удался — Фрэнк Уильямс, несмотря на дорого обошедшийся ему конфликт между Джонсом и Рейтеманном, придерживался философии равенства партнеров по команде, что снова вылилось в войну, на сей раз между Нельсоном Пике и англичанином Найджелом Мэнселлом. Пике но раз заявлял в прессе, что команда протежирует своего земляка в ущерб его, Нельсона, интересам... Закончилась все же Пике выиграл тот чемпионат, завоевав в составе Уильямса свою третью и последнюю корону R Формуле-1 А потом был растянувшийся на четыре года закат карьеры — сначала в Лотусе, куда Нельсон ушел в 1988 і оду и і іровел два бесславных сезона. Затем в Бенеттоне дела его, казалось вновь пошли на лад — он даже одержал три победы... Но в 1991 -м Нельсона затмила восходящая звезда юного Михаэля Шумахера. Контракта на 92-й год Пике себе так и не нашел. Ему было 40 лет. И он все равно оставался в истории одних из самых успешных гонщиков Ф-1 .

Наверное, он слишком задержался — надо было уходить из Формулы-1 раньше, на гребне успеха. Но кто же думал, что все обернется так? Ведь Нельсон так любил побеждать, а слава в родной Бразилии ласкала самолюбие. По большому счету, Нельсон Пике был последним плейбоем Ф- 1, чьим жизненным лозунгом было: Бери от жизни все! За пределами трассы он с наслаждением предавался шумным развлечениям и кутежам, устраивал клоунские выходки и розыгрыши... А еще обожал красивых женщин: менял жен, беспрерывно крутил романы... Зато его острый, язвительный язык обеспечил Нельсону немало врагов в гоночном мире... Но Пике, похоже, даже получал удовольствие от атмосферы скандалов. Правда его последние сезоны в Формуле-1 оказались омрачены ровностью к ослепительному сиянию новой бразильской звезды. Айртон Сенна отнял у Нельсона любовь бразильской торсиды — и Пике так никогда ему этого не простил...

После Формулы-1 Пике решил отправиться за океан, осваивать гоночную Америку, где когда-то родилась его мечта об автоспорте. Но ему тут же пришлось об этом пожалеть: страшная авария во время практики перед Инди-500 в 1992 году едва не оставила Пике без ног Это была самая тяжелая травма в его гоночной карьере. Переломы залечивались долго и тяжело, и Нельсон принял решение завязывать с большим спортом. Пике все же вернулся на Старую Кирпичницу год спустя — и проехал 500 миль Индианаполиса. Но после этого садился за руль гоночных машин уже только ради удовольствия. Он предпочел посвятить себя бизнесу и организации гоночных соревнований в Бразилии, а также воспитанию своего многочисленного потомства — семи детей от трех разных женщин. И наверняка мечтал о том, чтобы хоть один из сыновей пошел по его пути...