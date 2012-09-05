На протяжении последних шести лет число ДТП в России, в том числе с тяжелыми последствиями, из года в год неуклонно снижалось - и это не может не радовать. Но скажу откровенно.показателей этих удалось достичь в первую очередь за счет суровости наказаний участников дорожного движения. Концепция предусматривает, исключительно “силовыми” методами - а мы должны выйти на уровень аварийности, ставший нормой для развитых стран мира - ситуации не переломить. Необходимы техническое перевооружение ГАИ, более эффективные системы подготовки наших сотрудников и обучения самих автомобилистов, нормальные дороги, наконец....

Ну а основными задачами дорожных инспекторов станут - обеспечение безопасного и бесперебойного дорожного движения, своевременная помощь его участникам при вынужденных остановках, после ДТП, пресечение угонов... Обо всем этом говорится в проекте Концепции, именно на это мы ориентируем своих сотрудников, хотя прежние стереотипы, особенно в глубинке, изжить не так- то просто...

- Мелочные придирки дорожных инспекторов, конечно, серьезно подрывают авторитет ГАИ. Но ведь подавляющее большинство автомобилистов считает, что делается это неспроста, цель одна - получение взятки...

- Мздоимцы... Что греха таить, есть они и у нас, хотя считать, что таковыми являются все сотрудники ГАИ - полный абсурд. С теми, кто порочит честь мундира, мы боролись и будем бороться самым беспощадным образом. Так, в прошлом году только за незаконные административные взыскания, наложенные на автовладельцев, из рядов ГАИ были уволены 665 человек. Впрочем, одними карательными мерами проблемы не решить. Поэтому уже с 1 апреля планируем начать - пока в Москве и Санкт-Петербурге - эксперимент по безналичному, с помощью пластиковых карточек, расчету водителей-нарушителей ПДД с ГАИ. Навязывать новшество, правда, никому не станем. Право оплачивать штраф посредством карточки или по ныне действующей системе - останется за самим водителем... Если эксперимент докажет свою эффективность, такая практика со временем будет распространена и на другие области, края, республики.