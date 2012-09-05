Современная диагностика авто выполняется с использованием специализированного компьютерного оборудования, способного выявить даже малейшие неполадки. В любом заказ-наряде можно обнаружить данную услугу, которая считается одной из наиболее востребованных. Это вполне закономерно, так как без качественной диагностики невозможно проведение серьезных ремонтных работ. Данная процедура позволяет выявить фактически любую погрешность или же неисправность разных автомобильных систем, узлов, а также деталей. Следовательно, диагностирование является обязательной процедурой перед ремонтом любой сложности.



Автолюбители, ценящие собственное время и любящие свои авто, стараются избежать поломок, влекущих за собой огромные расходы вместе с неудобствами. Особенно это касается владельцев разных модификаций такого культового автомобильного бренда, как Порше. Проводится диагностика порше специалистами AWD Auto и перед приобретением определенной модели данной марки. Нужна она, чтобы потенциальный покупатель удостоверился в надежности приобретаемого авто, которое обходится достаточно дорого. Только правильно проведенная и непредвзятая диагностика может быть индикатором покупать конкретное авто или же отказаться от подобной идеи. Также диагностика помогает выявить, какие суммы в дальнейшем могут потребоваться для ремонтных работ.



AWD Auto является сетью специализированных техцентров. Мастера этих техцентров работают по наиболее выгодным для автомобилистов тарифам. Здесь можно заказать как комплексную, также частичную диагностику авто. Кроме этого AWD Auto предлагает автомобилистам компьютерную диагностику с чтением кодов, проверку развал-схождения и диагностику подвески. Владельцы Порше могут заказать в техцентрах слесарную диагностику. Отдельной услугой предоставляется диагностика механических частей авто и проверка работы бортовых электросистем. Такая диагностика выполняется по 27 параметрам.



Компьютерная диагностика Порше подразумевает подключение к авто диагностического компьютера, который еще называют дилерским сканером. Для каждой модификации авто существует отдельный такой сканер, который считывает коды неисправностей, зафиксированные в автомобильной памяти. В некоторых случаях компьютерная диагностика отображает довольно интересные показатели, в том числе и пробег. Техцентры AWD Auto предлагают счастливым обладателям Порше проверку геометрии подвески, которая отображает участие авто в ДТП. Для этого используется специальный стенд, позволяющий отобразить параметры подвески.

