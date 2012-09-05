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Декларирование продукции
8 Июня 2019

Декларирование продукции, важная и востребованная услуга

Для расширения бизнеса, активизации предпринимательской деятельности, более активного продвижения товаров и услуг, необходимо постоянно искать новые рынки сбыта. Выход за пределы страны и возможность вести активный бизнес со всеми государствами, являющимися членами Таможенного союза, - правильное решение.

Для того чтобы получить права на продвижение своих товаров по всей территории стран, входящих в состав Союза, руководитель компании, предприятия, иной организации должен позаботиться о том, чтобы своевременно пройти все предусмотренные проверочные процедуры и стать обладателем важного документа - декларации, подтверждающей соответствие всем требованиям.

Декларация представляет собой специальный бланк, подтверждающий факт проведения по отношению к товару всех необходимых, ранее установленных процедур с целью признания его соответствия общепринятым требованиям техрегламента ТС. Более подробно обо всех этих требованиях можно прочесть тут.

Выданная установленным порядком декларация соответствия ТС должна быть в обязательном порядке зарегистрирована в специальном электронном реестре. Здесь содержатся все необходимые сведения, можно проверить, где, когда и каким уполномоченным органом выдавалась соответствующая декларация, а также узнать о ее статусе (действует ли сертификат в настоящее время или его функционирование приостановлено). Для каждой декларации определяется персональный номер. Он сохраняется в Едином реестре объединения в течение всего периода действия. Важно понимать, что проводить проверочные мероприятия и выдавать заключения имеет право только специально созданный под руководством ТС регистрационный орган.

Многие предприниматели отказываются от реальных перспектив выхода на международный уровень по одной простой причине: они не знают, как получить декларацию на продукцию, что нужно для этого сделать, какие документы и кому представить. В результате более активные конкуренты получают шанс опередить компанию в развитии. Другие представители бизнеса попросту не имеют свободного времени, для того чтобы пройти все предусмотренные правилами ТС процедуры.

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Наша специализированная компания готова оказать всю необходимую помощь в прохождении все этапов сертификации продукции по правилам ТС. У нас есть достаточно большой опыт, в компании работают опытные, высококвалифицированные специалисты, юристы, работники других специальностей. Мы проработали четкий регламент прохождения процедуры и готовы оказать помощь любому заказчику на взаимовыгодных условиях. Все заказы выполняются в кратчайшие сроки в формате «под ключ».

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