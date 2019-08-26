Applause

Особенностью самой большой модели фирмы Daihatsu является оригинальная крышка багажника, обеспечивающая удобный доступ к нему. Applause оснащается 1.5-литровым двигателем с четырьмя клапанами на цилиндр мощностью 90 л. с. или более экономичным 105-сильным 1,6-литровым мотором аналогичной конструкции. Applause изготовляется только в варианте четырехдверный седан.

Feroza

Компактный джип относится к числу наиболее выгодных в секторе полноприводных автомобилей повышенной проходимости. Конкурентами этой модели являются Suzuki Vitara и “Х90", а также Toyota RAV4. В качестве силового агрегата используется 1,6-литровый 16-клапанный двигатель мощностью 95 л. с.

Rocky

Эта более солидная полноприводная модель, как и Feroza, имеет отключаемый при необходимости передний ведущий мост. Rocky с довольно мощным 4-цилиндровым дизелем рабочим объемом 2.8 л.(102 л. с.) производится с короткой или длинной базой.При снятой задней части и убранных боковых частях крыши автомобиль превращается в кабриолет.