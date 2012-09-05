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Craps - сыграй на сайте казино Вулкан
9 Августа 2018
Теги: Игры

Любой игрок, из тех кто решил сыграть в казино Вулкан на сайте vulkan-kasino.site, в том числе и стрелок, может принимать участие в этих дополнительных пари.

• «FlatBets». Если основная ставка закрыта полностью, то вы можете заклю чать пари против любого другого игрока на то, что стрелок выиграет игру или соответственно проиграет. До того как стрелок сделал свой первый бросок, вы и другой участник должны положить одинаковые ставки на стол. Победитель выигрывает их все. Пари может состояться между двумя любыми игроками.

• «PointBets». После того как стрелок определил свою цель, вы можете заключать пари против любого другого игрока на то, что стрелку еще раз выпадет его цель или сумма 7 или что ему выпадет сумма 7 и он проиграет.

• «HardWayBets». Если целью стрелка является четная сумма, то вы можете заключать пари против любого другого игрока на то, что стрелок достигнет своей цели одним дублем. Вы проиграете, если стрелку выпадут два различных числа или сумма 7. Пари всегда основываются на чистых коэффициентах выигрыша. Для всех «HardWayBets» существует только одно благоприятное элементарное событие, а именно дубль. Все прочие элементарные события Заключение пари и выплата в «BlardWayBets» производится таким же образом, как и в «PointBets». Пример: предположим, вы играете в «HardWayBets» и ставите пари на то, что стрелку дублем выпадет его цель 4. Соответствующий коэффициент выигрыша составляет 8 к 1. Вы платите два жетона, в то время как ваш противник платит 16 жетонов, чтобы соответствовать коэффициенту 16 к 2. Стрелок бросает кости, и ему выпадает 4. Стрелок достиг своей цели и выиграл, но не дублем. Вы проиграли, а ваш противник выиграл все 18 жетонов.

• «ComeBets». Вы можете заключать пари с любым другим участником на любой стадии игры на то, чтобы в ходе текущей игры начать новую игру. Очередной бросок стрелка будет первым броском в новой игре. Ваш про тивник и вы кладете на стол одинаковую ставку в жетонах. Вы заключаете пари, что стрелок выиграет новую игру, а другой игрок полагает, что он ее проиграет. Другими словами, вы выиграете, если стрелку выпадет сумма от 7 до 11, и проиграете, если ему выпадут суммы 2, 3 или 12. Любой другой результат стрелка будет целью вашей новой игры. Вы выиграете, если стрелку еще раз выпадет его цель, но до того, как выпадет 7, в противном случае вы проигры ваете. Пари против «Corne Bet» обозначается как «Dont Corne Bet». Успешный игрок получает все жетоны.

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