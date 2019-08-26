Самая экстравагантная французская марка автомобилей с 1976 года производится холдингом PSA во главе с компанией Peugeot. Это обстоятельство осложняет фирме Citroën задачу сохранить за собой репутацию производителя авангардистских по дизайну автомобилей.

Серия АХ

Новая модель Saxo пришла на смену Citroën-AX, которая производилась в течение одиннадцати лет. Но серия “АХ" все еще выпускается. Предложение фирмы ограничивается трех- и пятидверными моделями с 4-цилиндровым 1,0-литровым двигателем мощностью 45 л. с. Окончательно автомобили Citroën серии ’АХ" уйдут со сцены в середине 1997 года.

Saxo

Модель Saxo наглядно показывает сложную ситуацию, в которой находится фирма Citroën. Конечно, техническую и финансовую зависимость Citroën от Peugeot можно было бы скрыть, сохранив свой самобытный дизайн, однако из-за ограниченности в средствах фирме не удалось этого сделать. Поэтому, хотя модель Saxo и выглядит привлекательно, она все-таки очень похожа на новый Peugeot- 106. Saxo появилась сначала в трехдверном исполнении. Сегодня автомобиль можно купить и с пятидверным кузовом “хэтчбек". В гамму двигателей сначала входили бензиновые агрегаты малой и средней мощности. С выпуском пятидверного варианта начато применение более мощных бензиновых двигателей с четырьмя клапанами на каждый цилиндр, а также дизелей. Теперь гамму моторов составляют: 1,0-литровый вариант мощностью 45 л. с., 1,1- литровый мощностью 54 л. с., 1,4- литровый мощностью 75 л. с., 1,6- литровый мощностью 88 л. с. И 1,6-литровый 16-клапанный мощностью 118 л. с. Известный по серии “АХ” 1,5-литровый дизель развивает мощность 54 л. с. Вместе с силовым агрегатом мощностью 88 л. с. можно заказать и автоматическую коробку передач. Во время езды модель Saxo ведет себя как настоящий Citroën. В ней очень удобно, у машины мягкая подвеска, динамичный “характер" и относительно большой по размерам багажный отсек. Отрицательными качествами автомобиля являются повышенная шумность в салоне, теснота на заднем сиденье и недостаточно эффективные тормоза. В будущем ожидается появление меньшего, чем Saxo, по размерам автомобиля (новой версии снятой с производства знаменитой модели Citroën 2CV).

Хорошая управляемость, подвеска с высокой плавностью .хода. динамичный характер, легкое переключение передач, удобные сиденья, очень экономичный дизель.

Недостаточная эффективность тормозов при полной загрузке, высокий уровень шума в салоне.