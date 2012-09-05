«Профи» – это сайт, который оказывает помощь заказчику и исполнителю. У заказчиков есть возможность найти мастера, который сможет решить любую задачу. Здесь можно получить репетиторские, парикмахерские, сантехнические услуги и др. На сайте компании есть возможность найти мастеров из семисот типов услуг. Подробности о нем можно узнать здесь: profi.kz .

«Профи» – это сайт, оказывающий помощь во встрече заказчика и исполнителя. Мастера частного уровня зарегистрированы на этом сервисе. Стоит отметить, что ежедневно здесь появляется около десяти тысяч запросов на поиски специалиста.

Как клиенту определиться с выбором специалиста

Для начала стоит зайти на сайт и найти строку поиска. В поле ввести название специалиста, слугами которого вы хотели бы воспользоваться. Далее следует ответить на несколько вопросов: когда нужно выполнить работу, стоимость, как встретиться.

После этого заказ появится на сайте, а специалисты начнут присылать свои предложения и стоимость. После этого можно выбрать наиболее подходящего для вас мастера. Можно просмотреть его рейтинг, отзывы клиентов и наличие отметки «Паспорт проверен». Искать специалиста можно бесплатно. Работа оплачивается мастеру напрямую тем способом, которым вы договоритесь.

Как специалист сможет найти заказ

Заказы высвечиваются в персональном кабинете. Стоит только выбрать наиболее подходящий, который будет соответствовать вашему запросу на бюджет, срок и место. Далее клиенту отправляется отклик о готовности предоставить свои услуги. В отклике будет виден ваш контактный телефон. Это нужно для того, чтобы клиент смог связаться со специалистом.

На заказ могут откликаться несколько мастеров одновременно. В таком случае клиент самостоятельно определяется с выбором. На сайте нужно оплатить заказ или отклик. На это влияет вид специальности. Оплата получается напрямую от клиента и остается вам в полной мере.

Кто несет ответственность за результат проделанной работы

Сайт не предоставляет услуги, а только помогает встретиться специалисту и клиенту. Менеджеры проекта отвечают за безопасность и надежность сервиса:





сайт предлагает каждому специалисту прислать копию паспорта для определения личности. Все те, кто это сделал, имеют отметку в профиле «Паспорт проверен»;





на сайте размещены только оригинальные отзывы, которые клиенты оставляют после сотрудничества с тем или иным мастером.





Сайт блокирует тех людей, которые нарушают правила сервиса.



