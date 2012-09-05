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Chevrolet HHR
15 Мая 2020
Теги: авто

Одним из главных героев этапа кольцевого Trcfeo Pirelli в британском Сильверстоуне стал Алексей Васильев. Российский пилот Ferrari F430 начал воскресный заезд с 17-й позиции, но уже на первом круге опередил шестерых соперников. Развивая успех, москвич к финишу гонки вышел на отличное пятое место и все-таки получил и вовсе за четвертое поскольку выиграл в Великобритании специальный гость гонки, бразилец Бруно Сзнна.

Внешность компактного универсала Chevrolet HHR в стиле американского ретро не остановила инженеров General Motors, подготовивших его «заряженную» версию SS. Расшифровка индекса Super Sport заимствована у целой серии «мускул-каров» Chevrolet 60-х годов.

Впрочем, техническая начинка здесь самая современная. Двигатель — двухлитровая 260-сильная турбо-четверка с непосредственньм впрыском бензина. Он знаком нам по родстерам Opel GT/ Pontiac Solstice. В основе ретроуниверсала — платформа популярной в Европе модели Opel Astra. Вкупе с шестиступенчатой механической коробкой передач турбомогор разгоняет американский «коробок» до 97 км/ч за 6 3 секунды и позволяет пройти четверть мили за 14,8 секунды. Максимальная скорость — свыше 240 км/ч. Будет сделана и версия с четырехступенчатой автоматической коробкой породач, но у нее отдача мотора будет снижена до 235 «лошадей».

Chevrolet HHR SS обещает быть быстрым не только на прямой: шасси машины настраивали на Нюрбургринге. Машина с внешностью фургончика 40-х годов прошла кольцо за 8.43,52, опередив заряженный минивэн Opel Zafira ОРС (8.54.38). Впрочем, продавать новинку пока планируют только на заокеанском ринке.


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