Этот классический спортивный автомобиль фирмы Chevrolet выпускается с 1984 года в вариантах купе и кабриолет. В 1996 году он оснащался V-образными "восьмерками" мощностью 300 и 330 л. с. Современный Corvette доживает последние дни, так как в 1997 году появится новое, уже шестое по счету поколение этого успешно реализуемого спортивного американского автомобиля.

Новая модель Corvette близка по дизайну к прежнему варианту, однако у нее более длинный капот, а поясная рельефная линия опущена до уровня спойлеров. В новой машине сохранено переднее расположение двигателя, однако теперь автоматическая 4-ступенчатая или механическая 6-ступенчатая коробка передач сблокированы с главной передачей в один единый агрегат, что позволило улучшить распределение массы автомобиля по осям.

Как и ранее, на автомобиле применяется хорошо проверенная V-образная "восьмерка" рабочим объемом 5,7 л в варианте “LT4”. Этот двигатель можно увидеть на кабриолете и купе со съемной крышей. Чтобы цена моделей Corvette оставалась доступной для многих, в новой программе предлагается базовый вариант с жесткой несъемной крышей и более дешевым V-образным двигателем с уменьшенным до 5,0 л рабочим объемом. Автомобиль имеет удачную эргономику. Пространство передней части салона позволяет комфортно разместиться на сиденьях высоким людям. Рычаги управления удобны. Рулевое колесо — с возможностью регулировки наклона в пределах 40 мм. Переключение передач механической коробки требует лишь небольшого усилия.