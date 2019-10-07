Базовый пятиместный С8 с двухлитровым мотором стоит 24 700 евро. Цена довольно привлекательная: в нее включены АБС, шесть подушек, кондиционер, электропакет и аудиосистема. За два дополнительных кресла придется доплатить еще €665. Однако ценителям комфорта лучше обратить внимание на версию с двигателем 2,2 л. Дело в том, что такие опции, как кожаный салон (€1750), тройной люк (€1315) или круиз-контроль (€200) у нас доступны только в комплектации для автомобиля с мотором помощнее. Правда, «базовый» С8 с мотором 2,2 стоит €29 350, однако в «базе» уже климат-контроль, ESP. аудиосистема с CD и прочие приятности.

Место для всего

В салоне буквально разбегаются глаза: и от оригинального оформления, и от множества отсеков, подстаканников, дочек. Но важнее вместимость и возможности перепланировки салона. Убрав все сиденья, кроме двух передних, получаем ровный грузовой отсек объемом 2948 л. позволяющий перевезти бытовую технику, офисное оборудование или, к примеру, архив. Есть и восьмиместный вариант с дополнительным диваном на три персоны. Надо сказать, что все пять мест вполне «взрослые», и только на «галерке» низковат потолок, что, кстати, поправимо. если отказаться от люков в крыше. При вызывающей оригинальности интерьера композиция в целом весьма гармонична. Хорош и подбор материалов — мягкие пластики, алькантара, алюминий. К тому же буйство форм не стаю помехой эргономике. Две регулировки рулевой колонки и большой диапазон вертикальной подгонки сиденья снимут любые вопросы к посадке водителя. Нельзя умолчать и про такую роскошь, как четырехзонный климат-контроль и электропривод сдвижных дверей. Управление и тем. и другим продублировано для пассажиров среднего ряда.

В умеренном темпе

Понятно, что двухлитровый мотор машины массой свыше 1600 кг. рассчитанной на экипаж из семи человек, не лучшее предложение для темпераментных ездоков. Двигатель пробуждается лишь с 3000 об/мин и по-настоящему оживает еще тысячей оборотов выше. «Пришпоривание» озвучивается довольно громким «вокалом» силового агрегата. Если на просторных трассах двухлитровый С8 не так уж плох, то в городе и на узком загородном шоссе часто вспоминаешь про три литра. Переключение передач можно упрекнуть в больших ходах рычага, но это не мешает безошибочным манипуляциям с трансмиссией.

Собранное поведение

С8 it виражах не могло не сказаться на плавности хода. Автомобиль жестковато считывает дорожные огрехи, правда, до пробоев не доходит — подвеска достаточно энергоемка. Приятный сюрприз: у тяжелого высокого минивэна умеренные крены, острый и информативный руль, а на страже устойчивости — система стабилизации ESP (опция за 440 евро). Посетовать можно лишь на некоторую неточность ведения прямой, что на высокой скорости требует подруливания.